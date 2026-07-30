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RedSalud busca trabajadores: Revisa las ofertas disponibles

RedSalud es una de las redes privadas de salud más grandes de Chile, con presencia en distintas regiones del país a través de clínicas, centros médicos, centros dentales y otros establecimientos de atención. Su cobertura permite entregar prestaciones de salud a pacientes en diversas especialidades y niveles de complejidad.

La red cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, profesionales de la salud, técnicos, personal administrativo y trabajadores de apoyo, quienes desempeñan funciones tanto en la atención de pacientes como en las áreas operativas necesarias para el funcionamiento de los recintos.

Debido a su presencia a nivel nacional, RedSalud suele publicar vacantes para distintos perfiles laborales, incluyendo cargos clínicos, técnicos, administrativos y de servicios. Los requisitos para postular varían según el puesto, considerando aspectos como formación académica, experiencia y certificaciones cuando corresponda.

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En ese contexto, quienes estén buscando empleo pueden encontrar una oportunidad en RedSalud. Las postulaciones y el detalle de las vacantes disponibles se informan a través de los canales oficiales de reclutamiento de la red.

Las vacantes que ofrece RedSalud

A través del portal ChileTrabajos, la empresa suele publicar las diferentes ofertas laborales que tiene disponibles.

Actualmente, hay 3 vacantes que están abiertas. Por esta vez, todas son para desempeñarse en Santiago, las cuales son:

  • Tens hospitalización médico quirúrgico
  • Práctica técnico en recursos humanos
  • Tens anestesia 

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Para postular, solo debes ingresar al portal de RedSalud en ChileTrabajos (clic acá para acceder), elegir la oferta de interés y seguir todos los pasos correspondientes. 

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