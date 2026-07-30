RedSalud busca trabajadores: Revisa las ofertas disponibles

30 jul. 2026 - 18:00 hrs.

RedSalud es una de las redes privadas de salud más grandes de Chile, con presencia en distintas regiones del país a través de clínicas, centros médicos, centros dentales y otros establecimientos de atención. Su cobertura permite entregar prestaciones de salud a pacientes en diversas especialidades y niveles de complejidad.

La red cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por médicos, profesionales de la salud, técnicos, personal administrativo y trabajadores de apoyo, quienes desempeñan funciones tanto en la atención de pacientes como en las áreas operativas necesarias para el funcionamiento de los recintos.

Debido a su presencia a nivel nacional, RedSalud suele publicar vacantes para distintos perfiles laborales, incluyendo cargos clínicos, técnicos, administrativos y de servicios. Los requisitos para postular varían según el puesto, considerando aspectos como formación académica, experiencia y certificaciones cuando corresponda.

En ese contexto, quienes estén buscando empleo pueden encontrar una oportunidad en RedSalud. Las postulaciones y el detalle de las vacantes disponibles se informan a través de los canales oficiales de reclutamiento de la red.

Las vacantes que ofrece RedSalud

A través del portal ChileTrabajos, la empresa suele publicar las diferentes ofertas laborales que tiene disponibles.

Actualmente, hay 3 vacantes que están abiertas. Por esta vez, todas son para desempeñarse en Santiago, las cuales son:

Tens hospitalización médico quirúrgico

Práctica técnico en recursos humanos

Tens anestesia

Para postular, solo debes ingresar al portal de RedSalud en ChileTrabajos (clic acá para acceder), elegir la oferta de interés y seguir todos los pasos correspondientes.

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