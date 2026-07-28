Santander tiene vacantes abiertas en distintas regiones: Revisa los cargos, las ciudades y cómo postular

28 jul. 2026 - 16:30 hrs.

Banco Santander mantiene abiertas 15 vacantes en distintas ciudades de Chile, según el portal oficial de empleos de la entidad.

La oferta abarca desde cargos comerciales y de atención a clientes hasta puestos de análisis y gestión, con publicaciones que van desde este mismo día hasta hace 13 días.

¿Cuáles son las ofertas laborales que ofrece Banco Santander?

Las 15 vacantes disponibles:

Ejecutivo Comercial SCF — Santiago

Ejecutivo de Servicio I (Operaciones) — Iquique

Analista Contable (plazo fijo) — Santiago

Strategy Manager — Santiago

Agente II — Punta Arenas

Ejecutivo de Servicio I — Angol

Sales Trader Junior — Santiago

Ejecutivo Comercial SCF Red SK — Santiago

Ejecutivo/a Servicio I — Concepción

Analista Gestión — Santiago

Ejecutivo Select — Arica

Ejecutivo/a Servicio I — Quillota

Ejecutivo Personas Trainee — Región Metropolitana

Ejecutivo/a Select — Santiago

Jóvenes Profesionales, Red de Sucursales — Antofagasta

Entre las vacantes más recientes destacan la de Ejecutivo Comercial SCF y la de Ejecutivo de Servicio I en Iquique, ambas publicadas el mismo día de esta nota. También sobresale la oferta de Strategy Manager en Santiago, uno de los cargos de mayor especialización dentro del listado actual.

¿Cómo postular a las vacantes?

Quienes estén interesados en alguna de estas ofertas deben ingresar al portal de empleos de Santander en la plataforma Workday (clic acá para acceder), buscar el cargo de su interés —cada uno cuenta con un número de requisición propio— y completar el formulario de postulación en línea con sus antecedentes laborales y de contacto.

El proceso se realiza directamente a través del sitio oficial de la compañía, sin costo para el postulante.

Todo sobre Ofertas Laborales