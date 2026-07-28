Sistema de Admisión Escolar: ¿Cuándo comienza la postulación y cuáles son las fechas claves del proceso?

28 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Las familias que buscan un cupo en establecimientos públicos o particulares subvencionados ya tienen calendario. El Sistema de Admisión Escolar (SAE) dio a conocer las fechas del proceso de postulación para el año académico escolar 2027, el que se realizará de manera completamente online a través de la plataforma oficial.

El SAE permite postular a distintos establecimientos desde un solo sitio web, sin necesidad de acudir presencialmente a cada colegio.

Además, las vacantes se asignan de acuerdo con las preferencias de las familias, respetando los criterios establecidos por ley y garantizando un proceso sin discriminaciones.

¿Cuándo se puede postular al SAE 2027?

Según informó el sitio Sistema de Admisión Escolar, el periodo principal de postulación comenzará el martes 4 de agosto y se extenderá hasta el jueves 27 de agosto.

El calendario del SAE 2027 considera las siguientes etapas:

Periodo principal de postulación: del 4 al 27 de agosto .

. Resultados del periodo principal: del 15 al 21 de octubre .

. Resultados de las listas de espera: 28 y 29 de octubre .

. Periodo complementario de postulación: del 10 al 17 de noviembre .

. Resultados del periodo complementario: 1 de diciembre .

. Periodo de matrícula: del 9 al 22 de diciembre (hasta el 29 de diciembre en las regiones de Aysén y Magallanes).

SAE

¿Cómo es el proceso de matrícula?

La matrícula deberá realizarse de forma presencial en el establecimiento asignado. Para completar el trámite será necesario presentar los siguientes documentos:

Cédula de identidad del estudiante o certificado de nacimiento (IPE para extranjeros). Cédula de identidad del apoderado (IPA para extranjeros). Si la matrícula la realiza un representante, deberá presentar un poder simple y copias de las cédulas de identidad de ambas personas.

Es importante considerar que, si el estudiante no es matriculado dentro del periodo establecido, perderá el cupo asignado.

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