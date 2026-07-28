Cotización con Rentabilidad Protegida: Conoce cómo funcionará desde el mes de agosto

28 jul. 2026 - 08:00 hrs.

Uno de los mecanismos más destacados del Seguro Social creado por la Reforma de Pensiones y que va en directo beneficio de los trabajadores es la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP).

Se trata de un sistema con garantía estatal que reconoce y resguarda un porcentaje de las cotizaciones que tu empleador te paga, protegiendo a las personas frente a los cambios del mercado.

Así, el Estado asegura una rentabilidad a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Este aporte se registra como un Bono de Seguridad Previsional (BSP) que queda a nombre de cada persona, se calcula en unidades de fomento (UF) y genera intereses a una tasa de mercado.

¿Cómo funcionará desde el mes de agosto?

A contar de las remuneraciones de agosto de 2026 (cotizaciones que se pagan en septiembre de 2026), los empleadores deberán pagar la Cotización con Rentabilidad Protegida (CRP).

En el caso de las personas trabajadoras independientes, serán ellas mismas quienes deberán pagar esta cotización.

Este mecanismo se implementará de forma gradual:

A contar de las remuneraciones de agosto de 2026, cuyas cotizaciones se pagan en septiembre, el empleador aportará un 0,9 % de la renta imponible.

de la renta imponible. Desde las remuneraciones de agosto de 2027 (pago en septiembre de 2027), se sumará un 0,6 % adicional, completando un 1,5 % de cotización con cargo del empleador.

completando un de cotización con cargo del empleador. Este aporte se recaudará durante 30 años. Sin embargo, desde febrero de 2046 comenzará a disminuir gradualmente hasta llegar a 0% en febrero de 2056. Desde esa fecha, el monto completo de las cotizaciones pasará a las cuentas de AFP de cada persona.

¿Cómo funciona la Cotización con Rentabilidad Protegida?

Cada cotización generará un Bono de Seguridad Previsional (BSP) a nombre del trabajador, que será intransferible e inembargable. Este bono registrará el aporte realizado, estará garantizado por el Estado, se expresará en UF y generará reajustes e intereses.

Cuando cumplas la edad legal para pensionarte o accedas a una pensión anticipada, el Bono de Seguridad Previsional se transformará en un Bono Amortizable (BA). Este incluirá los reajustes e intereses acumulados y se pagará en 240 cuotas mensuales iguales (20 años), que se sumarán a tu pensión.

El Bono Amortizable también se considerará para el cálculo de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Si falleces antes de cumplir la edad legal para pensionarte y no existen beneficiarios de pensión de sobrevivencia, estos recursos pasarán a formar parte de tu herencia.

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