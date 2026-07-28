"Es una lluvia fuerte": Jaime Leyton anticipa cuándo volverá a llover en Santiago esta semana

28 jul. 2026 - 08:01 hrs.

¿Qué pasó?

La lluvia dará una breve tregua en Santiago, pero no por mucho tiempo. Luego de las precipitaciones registradas entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, un nuevo sistema frontal ya tiene fecha de llegada a la Región Metropolitana y, según el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, dejará un episodio de precipitaciones intensas este fin de mes.

Antes de ese nuevo episodio, la capital tendrá un corto período de estabilidad, incluso con temperaturas cercana a los 20°C.

La lluvia pierde fuerza antes del nuevo sistema frontal

Las precipitaciones débiles que continuarán en parte de este martes corresponden a los remanentes del sistema frontal que afectó a la zona central y que irá perdiendo intensidad con el paso de las horas.

En ese contexto, Jaime Leyton explicó que "vamos a tener varios días el ícono de precipitaciones. Hoy día, con algunas gotitas ocasionales hay que mencionarlo. Es una lluvia débil".

El especialista agregó que "se va a ir debilitando, porque ya lo que tenía de máxima intensidad ocurrió durante el transcurso de la jornada y de manera disgregada".

El sol se volverá a asomar

Tras un miércoles con cielo cubierto, pero sin precipitaciones, el jueves será la jornada más estable antes de que vuelva la lluvia a Santiago. Incluso el sol se asomará entre las nubes.

"Me preguntaban cuándo lavamos la ropa. El jueves es el día ideal. De hecho, si usted quiere hacerlo al final del día miércoles, ya va a empezar a quebrar la nubosidad", comentó, precisando que este 30 de julio se espera una mínima de 6°C y una máxima de 20°C.

Previamente, había señalado que "mañana miércoles con cielo cubierto, sin ninguna posibilidad de precipitaciones, 8°C y 16°C las extremas".

¿Cuándo vuelve a llover fuerte en Santiago?

El cambio llegará durante la noche del jueves. Mientras el nuevo sistema frontal avance por la zona centro-sur, las precipitaciones comenzarán a extenderse hacia la Región Metropolitana hasta instalarse durante el viernes, jornada en la que se espera el evento más intenso de la semana.

Jaime Leyton detalló que "cambia radicalmente el panorama el día viernes, porque ya el día jueves va a estar ingresando este nuevo sistema frontal, que es muy activo, a la zona centro-sur del país. Pasada la medianoche del jueves hacia el viernes ya va a estar precipitando en la región del Maule y llegan estas precipitaciones el día viernes a Santiago".

¿Cuánto lloverá en Santiago?

"Es una lluvia fuerte en Santiago, por lo tanto, vamos a sobrepasar con creces los 20 milímetros en la capital. Eso significa que es un día de lluvia abiertamente, donde se requiere paraguas, se requieren las botitas de agua", sostuvo.

"Cae la temperatura porque se comporta como frente frío, con una expresión nubosa importante, una masa de frío importante. 6°C y 12°C las extremas", añadió.

Además, precisó que lloverá "desde la madrugada y se va a intensificar en el transcurso del día. El último día de la semana, el día 31 de julio, último día del mes, terminamos así", mientras que para el sábado pronosticó "cielo nublado, 6 y 15 grados".

¿Lluvias para Fiestas Patrias?

Leyton aclaró que en las próximas semanas se seguirán haciendo presentes las lluvias, e incluso es posible que caigan precipitaciones durante la semana de Fiestas Patrias, debido al fenómeno de El Niño.

"Estamos recién comenzando porque El Niño recién se está intensificando, llega a su máxima categoría a fines de agosto, principios de septiembre. Por tanto, la pregunta es si va a llover para la semana del 18 y la respuesta es claramente sí".

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