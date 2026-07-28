Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Arauco por desborde

28 jul. 2026 - 03:08 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Arauco, ubicada en la región del Biobío, debido a un peligroso incremento en el caudal del Río Pichilo. La medida se tomó en coordinación directa con la Delegación Presidencial Regional, en respuesta a un evento meteorológico que mantiene en alta preocupación a las autoridades locales.

De acuerdo con el monitoreo constante realizado por la Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica "Río Pichilo" registró un aumento drástico en sus niveles de agua, superando los parámetros habituales y alcanzando el umbral de alerta roja.

Esta condición representa un riesgo inminente de desborde y anegamiento, lo que eleva de forma considerable el peligro para las comunidades, viviendas y terrenos agrícolas asentados en las cercanías de este curso de agua.

La declaración de esta Alerta Roja entra en vigencia de manera inmediata y se mantendrá activa hasta que las condiciones hidrométricas y meteorológicas en la zona se estabilicen y dejen de presentar una amenaza para la población.

Despliegue de recursos y recomendaciones

Con la activación de este nivel de alerta, se movilizarán todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios y disponibles de forma escalada.

El objetivo principal de este operativo de emergencia es actuar rápidamente para prevenir mayores afectaciones, controlar la situación dada la extensión del evento y resguardar la vida de los vecinos de Arauco.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad local a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar acercarse a las riberas del río y seguir al pie de la letra las instrucciones de los equipos de emergencia en caso de que se determine una evacuación preventiva.

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