EEUU dice que interceptó misiles iraníes y lanzó nuevos ataques en Oriente Medio

29 jul. 2026 - 02:05 hrs.

¿Qué pasó?

Las hostilidades en Oriente Medio se reanudaron este miércoles cuando el ejército estadounidense dijo haber interceptado misiles iraníes y haber lanzado un ataque conjunto con Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak, lo que hizo saltar de nuevo los precios del petróleo.

"Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron sitios logísticos y de armamento terrorista en el este de Irak", escribió el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) luego de varios días de calma en el conflicto.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó estas operaciones conjuntas contra "milicias terroristas leales a Irán", acusadas de haber intentado atacar con drones instalaciones petroleras en el este del reino.

Gobierno iraquí anunció apertura de investigación

Riad ya había informado de ataques similares el lunes, cuando instó a Irak a impedir que su territorio sea utilizado para lanzar operaciones contra el país.

El gobierno iraquí anunció la apertura de una investigación.

La "Resistencia Islámica en Irak", que reúne a los grupos proiraníes, dijo el miércoles en un comunicado que varias personas, sin especificar cifras, resultaron muertas y heridas en los ataques, así como "daños materiales en varios edificios y propiedades".

El Centcom también afirmó haber "interceptado con éxito" misiles lanzados por Irán en "un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio", sin precisar el lugar.

El repunte de las hostilidades provocó un alza en los precios del petróleo. Hacia las 03H35 GMT, el barril de WTI estadounidense subía un 4,00%, hasta 82,43 dólares, y el de Brent del mar del Norte, referencia mundial, ganaba un 4,14%, hasta 87,57 dólares.

Este miércoles, según la agencia de noticias iraní Tasnim, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado tres petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

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