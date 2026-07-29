Temblor se percibe en la zona sur del país: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

29 jul. 2026 - 01:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,9 se registró en la madrugada de este miércoles 29 de julio en la zona sur del país, cuando el reloj marcaba las 01:00 horas.

Según informó el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se produjo 217 kilómetros al Sur de Puerto Williams, región de Magallanes. La profundidad fue de 10 kms.

Por ahora, Senapred no ha comunicado acerca de personas lesionadas o caída de servicios a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor