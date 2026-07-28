Colapsa un centro comercial tras terremoto de magnitud 7,1 en Japón: Reportan fallecidos y atrapados

28 jul. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón provocó el colapso de varios edificios, entre ellos la segunda planta de un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.

Además, se confirmó que una persona murió tras el derrumbe de una vivienda, indicó la agencia Kyodo News y la cadena pública NHK afirmó que al menos 50 personas fueron trasladadas al hospital con heridas y que 12 viviendas colapsaron debido al sismo, ocurrido en la isla de Kyushu.

Colapso de centro comercial

Los servicios de emergencias indicaron que "muchas personas" quedaron atrapadas en el interior del centro comercial, donde se escuchó una explosión, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida en el suceso. Preguntada por la agencia de noticias AFP, la policía local afirmó que, por el momento, no podía confirmar si había víctimas.

La cadena NHK reportó que entre 20 y 30 empleados del centro comercial seguían sin poder ser localizados y también informó de varias personas desaparecidas en una fábrica de papel.

El terremoto en Japón

El temblor ocurrió a las 16:27 horas local y alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

La primera ministra, Sanae Takaichi, indicó en televisión que las autoridades seguían "evaluando" la situación de los heridos y los daños materiales.

"En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios, además carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios", agregó.

Unos 45.000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.