Oriana Marzoli sorprendió con nuevo retoque estético antes de volver a España

28 jul. 2026 - 11:06 hrs.

Oriana Marzoli aprovechó sus últimas horas en Chile para darse un gusto antes de regresar a España. La influencer pasó por una clínica estética, donde decidió realizarse algunos retoques faciales que no tardó en mostrar en sus redes sociales.

¿Qué tratamientos se hizo Oriana Marzoli?

La exchica reality visitó la Clínica HighCare, ubicada en el sector oriente de la capital, donde se sometió a un procedimiento para definir sus labios, además de realizarse una hidratación facial con Skinvive y un tratamiento con vitaminas Filorga para revitalizar el rostro y el cuello.

Sin embargo, el procedimiento que más llamó la atención fue una técnica cada vez más popular: el lifting "Reina Nefertiti". Con él, se busca redefinir el contorno mandibular y mejorar la apariencia del cuello sin necesidad de cirugía.

Instagram Oriana Marzoli

"Consiste en la aplicación estratégica de toxina botulínica sobre el músculo platisma, una banda que recorre el cuello y que, con el paso del tiempo, tiende a traccionar hacia abajo la mandíbula”, explicó el doctor Daniel Muñoz.

"Al relajar estos puntos, se logra un cuello más liso y un contorno facial más definido y armónico", agregó el profesional a cargo de la intervención, quien es médico cirujano y especialista en estética.

El profesional también destacó sus ventajas: "Es un procedimiento ambulatorio, sin cirugía ni anestesia general, dura entre 20 y 30 minutos y permite retomar la rutina de inmediato. Los resultados son naturales y respetan la expresión del paciente”.

Instagram Oriana Marzoli

La confesión de Oriana Marzoli

Durante el procedimiento, publicado en redes sociales, Marzoli reflexionó sobre algunas intervenciones estéticas del pasado e hizo una particular revelación.

"De lo que me arrepiento es haberme puesto tanto pecho. Ya tenía una operación, pero más natural. A veces la impulsividad nos gana", manifestó.

La influencer incluso aseguró que, si pudiera retroceder en el tiempo, actuaría de otra manera y aprovechó de entregarle un consejo a quienes piensan en realizarse una intervención.

"Si pudiera hablar con la Oriana de hace 10 años, le diría que lo piense mejor, que no sea impulsiva. Y lo mismo a las chicas jóvenes: que analicen bien antes de hacerse cualquier intervención", expresó.

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