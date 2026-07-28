Senador Bianchi presenta proyecto "La Cofradía": Sanciona penalmente apología del abuso

28 jul. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el vacío legal que permite la apología del abuso sexual y agresiones virtuales contra niños, el senador independiente Karim Bianchi ingresó el proyecto de ley "La Cofradía", en referencia al repudiado video del militante del Partido Nacional Libertario, Ítalo Omegna.

La propuesta crea un nuevo tipo penal para castigar con presidio y severas multas a quienes inciten o promuevan la explotación sexual infantil en medios masivos, internet o telecomunicaciones.

El proyecto

Según Bianchi, esta iniciativa responde de manera directa al vaciamiento moral que pretende amparar discursos de odio o cosificación sexual tras la fachada de "libertad de expresión" o contenidos en plataformas digitales, haciéndose cargo además de las peticiones ciudadanas por una protección reforzada a la infancia.

"El Código Penal chileno tiene una grieta inaceptable: castiga la ejecución del abuso, pero deja en la impunidad a los miserables que incitan, hacen apología o normalizan la violencia sexual contra niños en redes sociales, podcasts o medios de comunicación. Eso se acabó. Con este proyecto de ley buscamos enviar a la cárcel a quienes promuevan estas atrocidades", indicó el senador.

Agravantes en casos de vulnerabilidad

Además, la moción establece castigos drásticos y una agravante especial cuando estas conductas se hagan mofa, utilicen o se aprovechen de la condición de neurodivergencia, autismo no verbal o discapacidad de la víctima.

"No vamos a tolerar impunidad ni que se use la imposibilidad de defensa de un niño como botín de provocación. Quien se meta con nuestros niños o aproveche su vulnerabilidad va a responder ante la justicia penal", finalizó el parlamentario.

Los objetivos principales de la iniciativa legal son sancionar con penas de presidio menor en su grado medio y multas a quien incite o haga apología pública o digital de actos sexuales o pornografía con menores de 14 años, con aumento de pena por vulnerabilidad; es decir, la sanción se incrementará si la apología o incitación se motiva o hace alusión explícita a la condición de discapacidad, neurodivergencia o imposibilidad de comunicación verbal o física.