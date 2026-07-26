Partido Nacional Libertario se desmarca de exasesor Ítalo Omegna tras polémica por dichos sobre abusos a niños TEA
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El Partido Nacional Libertario (PNL) emitió este sábado una declaración pública para desmarcarse de los dichos atribuidos a uno de sus militantes, Ítalo Omegna, luego de los comentarios sobre abusos a menores de edad y bromas sobre niños con trastorno del espectro autista (TEA).
Esto derivó en su desvinculación del Instituto Mises Cono Sur y en su renuncia como asesor legislativo del diputado Hans Marowski.
A través del comunicado, la colectividad afirmó que "rechaza categóricamente las imputaciones formuladas por terceros, que pretenden atribuir al partido opiniones o posiciones que jamás han sido sostenidas por nuestra institucionalidad".Ir a la siguiente nota
Asimismo, el PNL señaló que sus principios "son claros y nos orientan" y que no comparte "ningún tipo de declaración que denigre a las personas, pues todos estamos dotados de derechos inalienables, anteriores al Estado".
¿Qué medidas anunció el partido?
En la declaración, la colectividad indicó que este tipo de situaciones "es susceptible de ser reclamada ante nuestras instancias disciplinarias", agregando que estas "ya han sido activadas en plenitud, conociendo de los hechos y adoptando las medidas y decisiones que en derecho correspondan".
Finalmente, el partido hizo un llamado "a actuar con responsabilidad y a no utilizar imputaciones falsas para obtener ventajas comunicacionales o políticas". El documento fue suscrito por la Directiva Nacional del Partido Nacional Libertario.
El pronunciamiento del PNL se conoció horas después de que trascendiera la salida de Ítalo Omegna del Instituto Mises Cono Sur y su renuncia como asesor parlamentario del diputado Hans Marowski, luego de la difusión de un registro audiovisual que provocó críticas transversales y reacciones de diversas organizaciones.
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