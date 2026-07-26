¿Hay que salir con paraguas? Conoce a qué hora comenzará a llover este lunes en Santiago

26 jul. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que han afectado a gran parte del país durante los últimos días aún no terminan. De hecho, especialistas han advertido que las precipitaciones podrían extenderse por varios meses debido a la presencia del fenómeno de El Niño.

En ese contexto, la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, entregó un nuevo pronóstico sobre el sistema frontal que llegará este lunes a la Región Metropolitana, detallando desde qué hora comenzarán las lluvias y cuándo se registrarán las precipitaciones más intensas.

¿A qué hora comenzará a llover este lunes?

Según explicó Aguilera, las precipitaciones ingresarán durante la mañana de este lunes en Santiago con chubascos débiles. Sin embargo, con el paso de las horas la intensidad aumentará, especialmente durante la tarde.

La meteoróloga indicó que la zona sur de la capital será la más afectada por el sistema frontal. En comunas como Buin podrían acumularse cerca de 30 milímetros de agua durante toda la jornada, concentrándose las lluvias más intensas desde las 17:00 horas.

Asimismo, precisó que el período de mayor intensidad de las precipitaciones se registrará durante la tarde del lunes, mientras que el sistema frontal se mantendrá activo hasta la tarde del martes, cuando solo se esperan precipitaciones débiles.

¿Vienen más lluvias esta semana?

La especialista adelantó que este no sería el único sistema frontal de la semana. Según su pronóstico, un nuevo evento podría afectar a la zona central entre el viernes y el lunes, aunque el domingo se presentaría una pausa en las precipitaciones antes del retorno de las lluvias.