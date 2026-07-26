Megaobra busca reducir hasta 20 minutos los viajes: así será el nuevo túnel que unirá Renca y Quilicura

26 jul. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Proyecto Túnel Lo Ruiz avanza como una de las principales obras de infraestructura vial para la Región Metropolitana, con el objetivo de mejorar la conectividad en el sector norte de Santiago y descongestionar el Nudo Quilicura, uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la capital.

La iniciativa beneficiará directamente a las comunas de Renca y Quilicura, además de miles de conductores que diariamente utilizan las autopistas General Velásquez y Américo Vespucio Norte.

¿Cómo será el Túnel Lo Ruiz?

El proyecto contempla la construcción de dos túneles unidireccionales de 1,5 kilómetros cada uno, que atravesarán el Cerro Lo Ruiz para conectar de forma directa el eje General Velásquez con Américo Vespucio Norte.

La obra tendrá una longitud total de 5,8 kilómetros, contará con dos pistas por sentido, una velocidad de diseño de 80 km/h, un nuevo Centro de Atención de Emergencias y viaductos que permitirán enlazar las vías expresas de ambas autopistas.

Autopista Central

¿Cuándo estará listo?

Las obras comenzaron en abril de 2025 y consideran un plazo de ejecución de 50 meses, por lo que su término está proyectado para 2029. Durante su construcción, el proyecto generará más de 600 puestos de trabajo.

¿Cuáles serán los beneficios?

Entre los principales beneficios esperados se encuentra una reducción de hasta un 25% del tráfico en el Nudo Quilicura y una disminución de hasta 20 minutos en los tiempos de viaje para quienes transitan por el sector.

Además, la nueva infraestructura permitirá mejorar la conexión con el centro de Santiago, aumentar la seguridad vial e integrarse con otras obras estratégicas, como las terceras pistas de General Velásquez, el Puente Gran Envergadura y la interconexión vial en Renca.

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