Los barcos ya no tendrán que enfrentar peligrosas olas: Construirán el primer túnel marítimo del mundo

12 jul. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Noruega avanza en la construcción del Stad Ship Tunnel, el primer túnel marítimo del mundo diseñado para que embarcaciones de gran tamaño puedan atravesar una montaña y evitar uno de los tramos más peligrosos de la navegación en el norte de Europa.

La iniciativa busca transformar el transporte marítimo en la zona, permitiendo que ferris, cruceros y buques de carga naveguen de forma más segura, sin exponerse a las complejas condiciones del mar de Stadhavet, conocido por sus fuertes vientos y oleaje impredecible.

¿Cómo será el primer túnel marítimo del mundo?

El Stad Ship Tunnel atravesará la península de Stad, en la región de Vestland, conectando los fiordos Vanylvsfjorden y Moldefjorden mediante un túnel excavado directamente en roca sólida.

La infraestructura tendrá 1,7 kilómetros de longitud, cifra que aumentará hasta 2,2 kilómetros al considerar las zonas de acceso. Además, contará con 36 metros de ancho y 50 metros de altura, dimensiones que permitirán el tránsito seguro de embarcaciones de gran tonelaje, incluidos cruceros y ferris.

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Con este proyecto, los barcos podrán evitar el paso por el mar de Stadhavet, considerado uno de los sectores más complejos para la navegación en la costa noruega debido a la convergencia de corrientes, fuertes vientos y oleaje.

Un diseño integrado con el paisaje

Las entradas del túnel fueron diseñadas por el estudio de arquitectura Snøhetta, que apostó por una propuesta capaz de integrarse de forma armónica con el entorno natural.

Para ello, el proyecto contempla revestimientos de piedra y elementos arquitectónicos que buscan reducir el impacto visual de la obra y mantener la identidad paisajística de la zona.

Uno de los principales objetivos del proyecto es aumentar la seguridad de miles de navegantes que actualmente deben atravesar las peligrosas aguas de Stadhavet.

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Además, las autoridades esperan que la infraestructura impulse el traslado de carga desde las carreteras hacia el transporte marítimo, contribuyendo a disminuir la congestión vial y las emisiones contaminantes.

Desde el punto de vista económico, el túnel también busca fortalecer sectores como la industria pesquera, el turismo y el transporte costero, al ofrecer una ruta más rápida, segura y confiable durante todo el año.

¿Cuándo estará listo?

El costo estimado del proyecto oscila entre los $235 millones y $320 millones de dolares.

En junio de 2026, las autoridades adjudicaron el contrato principal para su construcción y se espera que las obras de gran escala comiencen a principios de 2027.

De acuerdo con el cronograma de la Administración Costera de Noruega (Kystverket), el túnel podría entrar en funcionamiento entre 2031 y 2032, convirtiendo al país en pionero en el desarrollo de túneles marítimos navegables de gran escala y abriendo la puerta a proyectos similares en otras regiones del mundo con geografías complejas.