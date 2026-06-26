Nuevo enlace con Ruta 68 ya está operativo: Vespucio Norte activa mayor fluidez hacia la costa por fin de semana largo

26 jun. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Como es usual, el movimiento en las autopistas comienza a intensificarse en la antesala del fin de semana largo por el feriado de San Pedro y San Pablo, que se conmemora el lunes 29 de junio. Con ese escenario, la Ruta 68 vuelve a concentrar gran parte de los desplazamientos desde la Región Metropolitana hacia la costa.

En ese contexto, Autopista Vespucio Norte informó que su nuevo enlace con la carretera ya está completamente operativo, facilitando una salida más directa desde distintos puntos de Santiago.

Conexiones habilitadas para una circulación más directa

La concesionaria detalló que todas las conexiones del nuevo enlace tipo molino o turbina ya están habilitadas, permitiendo una incorporación más expedita hacia la Ruta 68.

La infraestructura permite ordenar los flujos vehiculares en un punto clave de conexión, reduciendo maniobras y favoreciendo la continuidad del tránsito hacia los principales destinos costeros.

Desde la administración de la autopista, el gerente general de Autopista Vespucio Norte, Álvaro Hinojosa, destacó que “este nuevo enlace está completamente operativo y fue diseñado para entregar un desplazamiento más ágil y seguro en periodos de alta demanda como este fin de semana largo”.

Modernización sin nuevos cobros ni cambios en tarifas

El proyecto forma parte de un plan de modernización de infraestructura financiado por el Ministerio de Obras Públicas. Según se informó, la habilitación de las nuevas conexiones y la operación de las cuartas pistas no contemplan la instalación de nuevos pórticos de peaje ni modificaciones en las tarifas vigentes.

De esta manera, la mejora en conectividad se implementa sin cambios en los costos de los usuarios.

En medio del aumento de viajes hacia la costa, la concesionaria reiteró el llamado a planificar los trayectos con anticipación, respetar la señalización de los nuevos ramales y conducir con precaución.