Confirman muerte de dos camioneros en lado argentino del Paso Jama

11 ag. 2026 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 11 de agosto se confirmó la muerte de dos camioneros en el Paso Jama, que conecta Chile con Argentina. Este hecho ocurrió la semana pasada y se descartó que tuviese que ver con las condiciones del tiempo.

Según los últimos antecedentes, los dos conductores perdieron la vida en territorio argentino.

En el caso de uno de los camioneros, de nacionalidad brasileña, el deceso y el hallazgo ocurrieron después de un control realizado ante autoridades argentinas y previo a su ingreso a Chile.

Está a 4.200 metros sobre el nivel del mar

El paso fronterizo Jama es un corredor internacional a 4.200 metros sobre el nivel del mar y une la provincia de Jujuy, en Argentina, con Antofagasta.

A raíz del mal tiempo, hasta este martes el paso se encuentra cerrado por acumulación de nieve y viento blanco.

Cabe destacar que el norte de nuestro país vive un sistema frontal esta semana, el que está marcado por precipitaciones y fuertes rachas de viento, principalmente.

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