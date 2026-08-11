"Me caso": Tini Stoessel anuncia su matrimonio con Rodrigo De Paul y muestra su primera prueba de vestido de novia en París

11 ag. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La cantante Martina Stoessel, más conocida como "Tini", confirmó este martes que se casará con el futbolista de la selección argentina, Rodrigo De Paul. La artista compartió un video en sus redes sociales en el que comenzó mostrando su anillo y contando: "Me caso".

El registro audiovisual mostró gran parte de un viaje de la artista a París, donde acudió a su primera prueba de vestido de novia.

"Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Les voy a ir mostrando absolutamente todo", expresó.

Los rumores que predijeron el anuncio

Los indicios sobre un posible compromiso habían tomado fuerza en julio del año pasado, cuando la cantante publicó imágenes de una velada romántica en las playas de Europa.

En las fotografías aparecía una mesa rodeada de velas y rosas rojas sobre la arena, además de una flor que Tini sostenía mientras sonaba “Por debajo de la mesa”, de Luis Miguel.

En aquella ocasión, sus seguidores le pidieron que mostrara su mano izquierda para comprobar si llevaba un anillo de compromiso. Ahora, con el compromiso confirmado, la boda estaría prevista para fines de diciembre, según reveló Pepe Ochoa en el programa “LAM” de América TV.

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La pareja había terminado su relación en agosto de 2023. Tras un período separados, Tini y De Paul retomaron su relación a comienzos de 2025.