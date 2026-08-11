El tarot deja a Rai impactado por vínculo con Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2

11 ag. 2026 - 21:30 hrs.

Una nueva e intensa noche se vivirá Volverías con tu ex? 2 y podrás seguir todo lo que sucederá a través del react a través de nuestra señal digital, a través de YouTube en @megaoficial.

Danilo 21, Eskarcita y Poli Flores se encargarán de comentar todos los pormenores de las actividades, además de leer a los usuarios del querido chat, quienes podrán interactuar con lo que sucederá a través de las pantallas de Mega.

¿Qué pasará esta noche en el reality?

Esta noche en Volverías con tu ex? 2 llegará la tarotista peruana Mirtha Vergara para leer las cartas de los participantes, y su lectura más impactante será la de Raimundo Cerda. "Las cartas han salido horrorosas, es lo más feo que me ha salido en toda la noche", advertirá, señalando que las espadas representan desasosiego y angustia, y dejando abierta la posibilidad de que alguien le haya hecho un amarre.

Mirtha irá más lejos y sugerirá que Faloon podría haber recurrido a la magia por amor. "Tal vez ella por amor ha querido hacerte alguna idiotez, como estaba tan enamorada ha hecho alguna estupidez que te ha afectado horriblemente, para no perderte, pero te está enfermando", revelará, dejando a Rai completamente descolocado.

Raimundo se quebrará al confesar las razones que lo llevaron a terminar con Faloon. "He pensado que a veces amar también es dejar ir. Me enamoro poco y esto afectivamente me ha llegado mucho más fuerte, vivirlo acá adentro han sido días que realmente siento espadas en el piso", dirá entre lágrimas, refugiándose en el hombro de Yasmín Valdés.

Cuándo y dónde ver Volverías con tu ex? 2 en vivo

El capítulo de esta noche de Volverías con tu ex? 2 se emite por Mega. El programa puede seguirse en vivo y de forma gratuita a través de Mega.cl y en el canal de YouTube MEGA Oficial.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2