Emiten alerta por tormentas eléctricas en zonas de una región del norte: Hay probabilidad de granizos y rachas de viento

11 ag. 2026 - 21:38 hrs.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta para la región de Atacama debido al desarrollo de fenómenos atmosféricos de consideración.

De acuerdo con el organismo, se prevén tormentas eléctricas que se extenderán desde la noche de este martes 11 de agosto hasta la madrugada del miércoles 12 de agosto, afectando principalmente a diversos sectores de la zona norte-chica del país.

Zonas afectadas y ventana temporal

El informe detalla que el evento abarcará desde el litoral hasta la precordillera en las provincias de Copiapó y Huasco.

El fenómeno está asociado a una condición de inestabilidad atmosférica que ingresará en la jornada nocturna del martes, concentrando su mayor intensidad en las primeras horas de la madrugada del miércoles.

Las comunas comprendidas dentro de este cuadrante geográfico —incluyendo sectores costeros como Caldera y Freirina, así como valles e interiores como Copiapó, Vallenar y Tierra Amarilla— deberán permanecer atentas a la evolución de las condiciones climáticas locales.

Fenómenos asociados: granizos y fuertes vientos

Además de las tormentas eléctricas, la DMC advirtió que el sistema convectivo contempla la probabilidad de caída de granizos de forma localizada y fuertes rachas de viento, las cuales podrían registrarse de manera abrupta en sectores expuestos del litoral y valles precordilleranos.

Asimismo, no se descarta la presencia de chubascos breves pero de intensidad moderada, lo que podría generar escurrimiento de agua en quebradas o vías públicas con drenaje limitado.

Todo sobre Sistema frontal