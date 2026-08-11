Altas temperaturas y viento tropical: Registran tormentas de polvo en Arica e Iquique

11 ag. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un impacto visual se registró este martes en el norte del país. Un sistema caracterizado por fuertes vientos y el ingreso de aire cálido desde sectores de la Amazonía provocó intensas tormentas de polvo, repentinos saltos de temperatura y visibilidad reducida en las ciudades de Arica e Iquique.

En la región de Arica y Parinacota, las ráfagas de viento superaron los 40 km/h, levantando densas polvaredas en distintos puntos de la ciudad. A pesar del intenso polvo en suspensión, el día se presentó despejado y sin precipitaciones, registrando temperaturas de hasta 25°C impulsadas por un flujo de aire cálido y húmedo de origen tropical.

Por su parte, la situación en la región de Tarapacá alcanzó niveles aún más dramáticos durante la mañana. Alrededor de las 10:30 horas, Iquique y la zona de Alto Hospicio experimentaron ráfagas de viento de hasta 61 km/h.

La fuerza del viento desplazó enormes nubes de polvo bajando directamente por la ladera de los cerros, lo que redujo la visibilidad a tal punto que estructuras de gran tamaño, como grúas de construcción, quedaron casi invisibles en medio del fenómeno.

Altas temperaturas en Iquique

El evento estuvo acompañado de una marcada fluctuación térmica en Iquique: los termómetros subieron de forma repentina hasta rozar los 30°C (29,7°C).

Según los pronósticos meteorológicos, el viento continuará siendo un factor de riesgo en el norte grande, con alerta preventiva especialmente para las zonas interiores de las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama este miércoles.

Todo sobre Sistema frontal