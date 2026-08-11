"Qué suerte": Luis Jiménez sorprende con romántico mensaje a Gala Caldirola

11 ag. 2026 - 15:31 hrs.

Galadriel "Gala" Caldirola y Luis Jiménez se encuentran viviendo uno de los mejores momentos de su relación, lo que ha quedado evidenciado en las redes sociales de ambos con diferentes registros.

La pareja sorprendió al realizar un importante anuncio en sus plataformas digitales. Si bien muchos especulaban sobre un posible embarazo o pedida de matrimonio, se trató del lanzamiento de una casa de apuestas.

La romántica publicación de Luis Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista compartió una serie de fotos junto a la española y le dedicó un simple pero directo mensaje.

"Qué suerte", escribió el "Mago" Jiménez en su publicación, lo que fue respondido por Gala en un comentario. "La mía de tenerte", escribió Caldirola.

Como era de esperar, los seguidores de la pareja dejaron sus comentarios en la publicación, quienes se muestran felices por el amor entre ambos.

"Ella hace brillar a Luis, que viva el amor", "me encanta esta pareja. Hay química. Dios les bendiga", "yo me subo a este barco", "fans de su relación", "no se dejen nunca", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el último post de Luis Jiménez.

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