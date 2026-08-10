Coté López viaja a Catar para dejar a su hijo con Luis Jiménez y Gala Caldirola le deja mensaje en redes sociales

10 ag. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un esperado viaje familiar se concretó durante las últimas horas. La influencer Coté López emprendió rumbo a Catar junto a su hijo menor, Jesús (10), con el objetivo de dejarlo durante una temporada al cuidado de su padre, el exfutbolista Luis Jiménez, quien actualmente reside en dicho país junto a su pareja, Gala Caldirola.

A través de su cuenta de Instagram, la psicóloga compartió una postal junto al niño desde el interior del avión, dando cuenta del inicio de esta nueva etapa familiar y la emoción que le produce separarse de él por un tiempo.

"No me digan nada que lloro": El anuncio de Coté López y la buena relación con Gala “Ya nos vamoooooos a llevar a mi bebé con su papito por unos meses. No me digan NADA que… me verán seguro a cada rato arriba de un avión”, escribió Coté en su publicación, reflejando el dilema de mamá al despedir temporalmente del niño.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios de apoyo, pero la reacción que más llamó la atención fue la de la propia Gala Caldirola, quien le dejó un cariñoso mensaje de bienvenida: “¡Buen viajeeeeeeeeee! ¡Ahora sí que sí!”, a lo que la empresaria le respondió de inmediato: “¡Sí, Dios santo! Nos vemos pronto”.

El intercambio entre ambas generó elogios en redes sociales por la madurez y la buena relación con la que se relacionan.

Los detalles detrás del viaje

El traslado a Doha no estuvo exento de complicaciones. Según relató la propia influencer en sus historias de Instagram, antes de despegar debieron enfrentar largas horas de espera en el aeropuerto tras la cancelación de su primer vuelo por fallas técnicas en el avión, lo que los obligó a comprar nuevos boletos con escala en Madrid.

Por otro lado, ante las dudas de sus seguidores respecto a cómo cursará sus estudios el pequeño, Coté aclaró sin rodeos que su año escolar "se lo cerraron" por adelantado para permitirle realizar este viaje.

De esta forma, el menor de 10 años se sumará a la rutina familiar en Catar, donde compartirá no solo con su padre, quien se desempeña como asistente técnico de José Luis Sierra en el club Al-Wakrah SC, sino también con la pequeña Luz Elif, hija de Gala Caldirola y Mauricio Isla, con quien mantiene una cercana amistad.