"No estoy dispuesta...": Camila Arismendi revela por qué decidió bloquear comentarios en sus redes sociales

10 ag. 2026 - 15:45 hrs.

La cantante y exintegrante de Rojo, Camila Arismendi, tomó una drástica decisión respecto de la interacción que mantiene con sus seguidores en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la artista explicó que decidió desactivar los comentarios en sus últimas publicaciones, debido a que no está dispuesta a exponerse a mensajes negativos de personas que, según señaló, ni siquiera conoce.

La intérprete, además, contó que optó por bloquear a varias personas de sus redes sociales con el objetivo de mantener un ambiente que le entregue tranquilidad y buenas energías.

“No estoy dispuesta a leer estupideces”

Cami Arismendi compartió una fotografía en la que aparece luciendo un conjunto blanco y acompañó la publicación con un mensaje sobre su decisión.

“Decidí desactivar comentarios en mis últimas publicaciones. Pues no estoy dispuesta a leer estupideces de gente que ni siquiera conozco”, escribió la cantante.

En la misma historia, dejó claro que, pese a cerrar los comentarios, seguirá prestando atención a aquellos mensajes que considere positivos: “Solo me quedaré con mensajes y comentarios que realmente suman”, agregó.

También bloqueó a varias personas

Pero esa no fue la única medida que tomó la artista. En otra de sus historias, Cami reveló que también decidió bloquear a varias personas de su cuenta.

“Y también decidí bloquear a mucha gente”, señaló, utilizando comillas para referirse a quienes optó por sacar de sus redes.

La cantante explicó que su principal objetivo es cuidar el ambiente que la rodea y priorizar las interacciones que considera positivas: “Porque solo me interesa tener buena energía aquí”, expresó.

De esta manera, Cami Arismendi dejó en claro que busca mantener sus redes sociales como un espacio positivo, limitando el acceso a aquellos comentarios o personas que considera que no aportan a su bienestar.