"Yo con él me metí...": Ludmila destapará secretos íntimos de su pasado en ¿Volverías con tu ex? 2

10 ag. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

Comienza una nueva semana en la casa del amor y el desamor de ¿Volverías con tu ex? 2 y llegará cargada de contenido para sus fanáticos. Esta vez, Ludmila Ksenofontova revelará secretos de su vida íntima a Kaoto, en un capítulo que además estará marcado por una dura competencia masculina y un fuerte reto por parte de Tonka Tomicic a los participantes.

La íntima conversación ocurrió en la "Cabaña de las Tentaciones", donde el joven quiso indagar en el pasado sentimental de la patinadora rusa, preguntándole directamente sobre la relación que sostuvo poco después de separarse de Álvaro Ballero.

La confesión de Ludmila sobre su ex y la broma de Kaoto

Sin rodeos, la patinadora de hielo recordó cómo rehízo su vida amorosa en el circo tras su quiebre matrimonial: "Nos separamos y yo con él me metí (después de) como tres semanas más", confesó Ludmila sobre un romance con un hombre llamado Pablo que se extendió por unos ocho meses.

Al ser consultada sobre los motivos del quiebre, la participante admitió haber caído en conductas repetitivas de su pasado: “Obvio que al principio me gustaba, pero cuando lo conoces, sentía que yo lo buscaba más. Era como ermitaño, otra vez… De hecho, todos mis amigos me decían: ‘¿Por qué otra vez?’”.

Entre risas y complicidad, Kaoto no dejó pasar la oportunidad para bromear ante la posibilidad de que el sujeto ingrese al reality: “Puta la h…, Ludmila, tienes un patrón… Lo voy a humillar fuerte si entra”, soltó, mientras la rusa respondió: “Ojalá que no entre”.

Tonka Tomicic anuncia posibles sanciones graves

A la par de las confesiones amorosas, el episodio mostrará un tenso momento previo a la competencia individual masculina que enfrentará a Luis Mateucci, Raimundo Cerda, Tom Brusse y Mariano Brzincevic.

Antes de dar la señal de inicio, la animadora Tonka Tomicic tomó la palabra para frenar en seco las reiteradas discusiones subidas de tono registradas en la casona durante los últimos días.

“Queremos dejar ciertos puntos muy en claro. Ha habido situaciones de agresividad, de violencia verbal, se ha invadido espacio físico entre mujeres y hombres... eso no lo vamos a tolerar. Esta es una advertencia clara para cada uno de ustedes; a la próxima habrá sanciones graves”, sentenció la conductora frente a los competidores.

¿Dónde ver el reality?

Todos los capítulos de ¿Volverías con tu ex? 2 se encuentran disponibles en las plataformas de streaming MegaGO, con 24 horas de anticipación en su plan Full, y Disney+.

Todo sobre Volverías con tu ex? 2