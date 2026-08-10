Eclipse solar total del 12 de agosto: ¿Cómo verlo desde Chile?

10 ag. 2026 - 14:24 hrs.

Este miércoles 12 de agosto de 2026 se producirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar total, que recorrerá una franja del hemisferio norte y permitirá apreciar la totalidad en lugares como Islandia y España.

Aunque el fenómeno no podrá ser observado directamente desde Chile, quienes quieran seguirlo desde nuestro país podrán hacerlo mediante transmisiones online, con imágenes captadas desde distintos puntos de la trayectoria del eclipse.

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total?

La franja de totalidad comenzará en sectores del norte de Rusia y continuará hacia el Ártico, Groenlandia, Islandia y el océano Atlántico, para luego alcanzar el norte de España y una pequeña zona de Portugal.

En estos lugares, quienes estén ubicados dentro de la trayectoria de la sombra de la Luna podrán observar el momento en que el disco lunar cubra completamente al Sol.

Por ejemplo, la NASA señala que en Reikiavik, Islandia, la totalidad comenzará a las 17:48 horas locales (cerca de las 13 horas en Chile), mientras que en León, España, ocurrirá a las 20:28 horas locales.

¿Cómo ver el eclipse desde Chile?

La alternativa para quienes estén en Chile será seguir las transmisiones en vivo por internet: La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó que realizará una cobertura online del fenómeno el 12 de agosto. Su transmisión desde León, España, está programada para las 19:30 a 20:45 horas, permitiendo seguir el eclipse desde casa.

También existen plataformas especializadas que realizarán coberturas en directo del evento, con imágenes, mapas y seguimiento de la trayectoria de la sombra.

Transmisiones que se pueden seguir

NASA : Dispone de información, mapas y material audiovisual sobre el eclipse a través de sus plataformas oficiales.

: Dispone de información, mapas y material audiovisual sobre el eclipse a través de sus plataformas oficiales. ESA: Tendrá una transmisión online desde España durante el desarrollo del eclipse.

Timeanddate: Contempla una transmisión en vivo del fenómeno, con seguimiento desde distintos puntos de la trayectoria.

¿A qué hora será el eclipse?

El horario dependerá del lugar desde donde se siga la transmisión, debido a las diferencias de huso horario: En España, por ejemplo, la totalidad comenzará cerca de las 20:28 horas en León y a las 20:32 horas en Valencia, según los horarios publicados por la NASA.

Por esta razón, quienes estén en Chile deberán estar atentos a la programación específica de cada transmisión y considerar la diferencia horaria con Europa.

¿Por qué no se podrá ver desde Chile?

El eclipse total se produce cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y su sombra alcanza la superficie terrestre. La zona donde la sombra central —la umbra— toca la Tierra es relativamente estrecha, por lo que la totalidad solo puede observarse desde una franja determinada.

En esta oportunidad, esa franja se encuentra en el hemisferio norte, por lo que Chile queda fuera de la zona de observación. De hecho, la NASA indica que el próximo eclipse solar que tendrá a Chile entre las zonas de visibilidad será el eclipse anular del 6 de febrero de 2027, que también será visible en Argentina y otras zonas de Sudamérica.

Para quienes sí tengan la posibilidad de observar el fenómeno presencialmente, la NASA recuerda que no se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales sin protección ocular especializada.

Los lentes de sol convencionales no sirven para proteger la vista. Se deben utilizar lentes o visores solares adecuados que cumplan con los estándares de seguridad correspondientes.

Solo durante los breves minutos de la totalidad, cuando la Luna cubre completamente la cara brillante del Sol, es posible mirar directamente el eclipse sin protección; antes y después de esa fase se requiere protección adecuada.

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