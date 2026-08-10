Se aproximan las precipitaciones a Santiago: ¿Cuánto lloverá esta semana en la capital?

10 ag. 2026 - 15:06 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista especializado en Meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, reveló este lunes que falta poco para que se registren las primeras precipitaciones en Santiago, aunque destacó que el foco estará en el norte de nuestro país.

El experto indicó que este martes estará protagonizado por las heladas matinales. Se pronostican 4°C de mínima y tan solo 12°C de máxima, una situación similar a la de esta jornada.

Sin embargo, remarcó que "el miércoles, producto de lo que ocurrirá en el norte, podríamos tener una pasadita muy suave de precipitaciones en Santiago".

"El jueves, (habrá) precipitaciones en la capital. Llega lo que se ha denominado un ciclón extratropical, pero no se asuste, es un sistema frontal que es parte del invierno".

¿Lloverá mucho o poco esta semana en Santiago?

Sepúlveda dijo que el viernes se prevé una pausa con las lluvias y que el fin de semana regresaría el agua a la zona central.

Acerca de la cantidad de lluvia que podría registrarse el miércoles y jueves, aseguró que "en Santiago es poquitito. Lo del miércoles es una pasadita y el jueves pueden ser unos milímetros".

Según lo indicado por el centro meteorológico YR de Noruega, el jueves caerían 11 milímetros de lluvia en Santiago, mientras que el sábado casi 7,9 mm y el domingo 13 mm.

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