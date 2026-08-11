Denuncian grave agresión a estudiante embarazada en microbús de Puerto Montt: Junaeb repudió el hecho

11 ag. 2026 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia remeció a la comunidad de Puerto Montt, en la región de Los Lagos, luego de que se viralizara un video en redes sociales que da cuenta de la agresión sufrida por una joven estudiante embarazada al interior de un microbús del transporte público.

El incidente ocurrió en un recorrido perteneciente a la Línea 7A y tuvo su origen en una discusión generada por el cobro del pasaje a través de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), informó La Cuarta.

Según relató la propia afectada mediante una publicación en redes sociales, el problema habría iniciado cuando intentó hacer valer su beneficio estudiantil, lo que habría generado el malestar del chofer y de una mujer que lo acompañaba en los asientos delanteros.

Las descalificaciones en su contra

Al desplazarse hacia la parte trasera del microbús para sentarse, ambos habrían empezado a emitir comentarios despectivos dirigidos hacia ella.

La joven explicó que ambos expresaron descalificaciones aludidas a una supuesta falta de educación en los establecimientos escolares, tildando a los jóvenes de "mocosas" y "maleducadas".

Ante la exigencia de que abandonara el bus, la estudiante se defendió señalando su condición de embarazo y volvió a tomar asiento, según cuenta.

Agresión física y auxilio médico

La tensión escaló drásticamente cuando intervino una tercera persona: una adulta mayor que viajaba en la misma máquina. La mujer increpó a la escolar, acusándola de mentir sobre su estado de gestación y amenazándola con golpearla.

Con el fin de acreditar su embarazo, la joven intentó ponerse de pie para mostrar su carnet maternal. Fue en ese instante cuando la adulta mayor se abalanzó sobre ella para agredirla.

En el registro audiovisual captado tras el ataque, se escucha a la estudiante increpar a la mujer exclamando: “¿Cómo me pega en la guata?”.

Posteriormente, mientras la escolar buscaba defenderse, la agresora —quien afirmó tener una condición de discapacidad— utilizó su propia muleta para propinarle golpes.

Tras el violento episodio, el conductor obligó a la joven a descender del transporte. Más tarde, la estudiante logró contactar a su familia y acudió de urgencia a un centro médico para verificar el estado de salud de su bebé.

De acuerdo con su testimonio, el tenso momento le provocó una intensa crisis de pánico y un estado temporal de shock. Sus padres concurrieron a las dependencias de la empresa de transportes para dejar la denuncia correspondiente.

La firme respuesta de Junaeb

Frente a la gravedad de los hechos denunciados en la capital regional de Los Lagos, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se pronunció a través de su máxima autoridad nacional.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, condenó enérgicamente el ataque registrado en el transporte público e hizo un llamado urgente a la sociedad sobre la vigencia y obligatoriedad del pase escolar.

"Repudiamos este ataque que sufrió una alumna, una mujer embarazada, en la ciudad de Puerto Montt, y le recordamos al resto de la población que el uso de la TNE autoriza a todos los estudiantes a usar una tarifa rebajada. Debemos respetar ese beneficio para que así los estudiantes puedan hacer el uso que corresponde de su Tarjeta Nacional Estudiantil", manifestó.

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