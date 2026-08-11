El millonario proyecto que prepara el Teatro Caupolicán y que beneficiará a quienes asistan a sus shows

11 ag. 2026 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

Quienes han asistido a conciertos y otros eventos en el Teatro Caupolicán conocen uno de los principales inconvenientes del sector: encontrar un lugar donde estacionar cerca del recinto.

Esta situación podría cambiar con un nuevo proyecto que ya comenzó a tomar forma en las inmediaciones del histórico escenario.

De acuerdo al Diario Financiero, se trata de una inversión cercana a los US$13 millones, destinada a levantar un edificio ubicado a aproximadamente media cuadra del teatro. La iniciativa contempla una infraestructura de varios niveles y busca responder, entre otros aspectos, al alto flujo de personas que llegan al lugar durante los eventos.

300 estacionamientos a pasos del Teatro Caupolicán

Uno de los principales componentes del proyecto será la construcción de 300 estacionamientos, una infraestructura que apunta directamente a solucionar uno de los problemas que enfrentan los asistentes que llegan en automóvil a los conciertos.

El edificio también contará con 130 bodegas y 10 locales comerciales, distribuidos en una construcción que tendrá pisos sobre y bajo el nivel de la calle. La obra, según los antecedentes publicados, tendría un plazo estimado de construcción de alrededor de un año y medio.

La idea es que el nuevo espacio no funcione solamente durante los días en que haya espectáculos, sino que también tenga actividad comercial durante el resto de la semana.

El proyecto que busca cambiar la experiencia de quienes van a los shows

La iniciativa es impulsada por la familia Aravena, ligada a la administración del Teatro Caupolicán, y se emplazará en el sector de calle Copiapó, a pocos metros del recinto de calle San Diego.

Además de los estacionamientos, el proyecto considera servicios y comercio que buscan darle mayor actividad al sector. De esta manera, la inversión pretende aprovechar el movimiento generado tanto por los eventos del Caupolicán como por el comercio que funciona en el entorno.

Para los asistentes, uno de los cambios más relevantes será contar con una alternativa de estacionamiento mucho más cercana al recinto, especialmente considerando el importante flujo de público que generan los conciertos y espectáculos.

Una inversión de US$13 millones

La obra forma parte de un plan de renovación y desarrollo en torno al Teatro Caupolicán. La inversión contempla no solo el nuevo edificio, sino también una intervención que busca modernizar la infraestructura vinculada al histórico recinto.

El proyecto llega en un momento en que el teatro continúa recibiendo distintos espectáculos y conciertos, por lo que la nueva infraestructura podría convertirse en un elemento relevante para mejorar la experiencia de quienes llegan al lugar, especialmente aquellos que lo hacen en vehículo particular.