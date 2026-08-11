Caen los hermanos del "Cojo César" tras masivo allanamiento en La Legua: Líder narco operaba desde la cárcel

11 ag. 2026 - 08:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo allanamiento liderado por el departamento OS7 y el GOPE de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, logró desbaratar la cúpula operativa de la banda liderada por César Liberona Miranda, mejor conocido como el "Cojo César".

El histórico clan, dedicado al tráfico de drogas, lavado de activos y violencia armada, continuaba manteniendo el control territorial y realizando sus operaciones desde el interior de la cárcel donde su líder cumple prisión preventiva.

Allanamiento en La Legua Emergencia

El despliegue policial se realizó durante la madrugada de este martes e involucró a más de 200 efectivos, helicópteros, drones de vigilancia y equipos tácticos, quienes ingresaron de manera simultánea a 29 inmuebles distribuidos en el sector de La Legua Emergencia, San Joaquín, además de comunas aledañas como San Miguel, La Pintana y Peñaflor.

En paralelo, Gendarmería realizó un allanamiento en las celdas de la cárcel donde operaba la directiva de la banda.

La intervención dejó un saldo total de 15 personas detenidas: 12 en terreno durante el allanamiento y tres reclusos. Entre los capturados destacan dos hermanos del "Cojo César", quienes ejercían como el brazo operativo en las calles y administraban las ganancias del negocio que coordinaba su familiar desde la cárcel.

"Esta es una investigación por el delito de tráfico de drogas, asociación criminal y lavado de activos. Está referida a una estructura criminal que lleva operando al menos desde el 2006 en adelante con distintos integrantes, pero que el día de hoy ya está llegando a su punto final", destacó el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

¿Quién es el "Cojo César"?

César Enrique Liberona Miranda es un reconocido delincuente del sector sur de Santiago con un extenso prontuario por narcotráfico y delitos violentos. Su figura se hizo públicamente conocida en 2011, luego de ser el autor de una balacera mortal en el parque de diversiones Mampato de Padre Hurtado.

En 2024, volvió a ser capturado tras cometer un robo contra un conductor de aplicación mientras intentaba escapar de una emboscada ejecutada por una banda rival. Pese a estar encarcelado desde entonces, las pesquisas confirmaron que traspasó el mando directo a sus familiares y cercanos para continuar administrando la venta de sustancias y las redes de protección armada en La Legua.

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