Carabinero sufre graves lesiones tras ser atropellado por camión con encargo por robo en Lo Espejo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Un carabinero resultó gravemente lesionado durante la madrugada de este martes en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, luego de ser atropellado por un camión que mantenía encargo por robo.
El hecho ocurrió cerca de las 03:15 horas, cuando el funcionario fue impactado por el vehículo, sufriendo fracturas en ambas piernas.
Fuera de riesgo vital
Tras el incidente, se coordinó la llegada de una ambulancia del SAMU, que trasladó al funcionario hasta el Hospital de Carabineros, donde permanece recibiendo atención médica.Ir a la siguiente nota
De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el uniformado se encuentra fuera de riesgo vital, mientras se mantiene bajo atención médica.
En paralelo, se inició un seguimiento controlado para dar con el camión, el que finalmente fue recuperado en las cercanías del Barrio Chino.
Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas por este hecho y se está a la espera de una actualización por parte de Carabineros.
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