Violento robo a joyería en Santiago: Rompieron cinco rejas en minutos e intentaron atropellar a carabinero al huir

11 ag. 2026 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo se registró la madrugada de este martes en una joyería ubicada en el centro de Santiago. Un grupo de delincuentes logró arrasar con todos los controles de seguridad, sustrayendo especies de alto valor.

Intentaron atropellar a un carabinero en su huida

El hecho ocurrió a eso de las 00:30 horas y fue advertido por funcionarios de Carabineros que se encontraban de servicio en el punto fijo de Plaza de Armas, quienes acudieron rápidamente hasta calle Diagonal Cervantes.

Al llegar, los uniformados encontraron a los sujetos abordando un vehículo. Según el capitán Sheng Castillo, de la Prefectura de Santiago Central, la banda vestía de oscuro y utilizaba máscaras.

Al percatarse de la presencia policial, los delincuentes intentaron embestir a uno de los funcionarios. Ante el riesgo para su integridad, el uniformado utilizó su arma de fuego y efectuó dos disparos. Tras ello, los antisociales escaparon en dirección al oriente, desplazándose en contra del tránsito.

Una vez controlada la situación, los funcionarios revisaron el edificio en donde funcionaba la joyería y constataron que había sido registrado por los delincuentes.

El uniformado detalló que encontraron un inmueble "totalmente desarrajado, con sus puertas abiertas”, aunque evitó entregar su ubicación específica por motivos de seguridad.

Por instrucción del Ministerio Público, personal del OS9 y LABOCAR de Carabineros quedó a cargo de las diligencias en el sitio del suceso. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Segundo asalto en menos de un año

"Yo estaba prácticamente acostándome cuando me llamó un vecino, para avisarme que el sistema de alarma que tenemos en el lugar estaba siendo intervenido. Me pidió que revisara las cámaras para ver qué estaba pasando", señaló el dueño.

"Cuando las revisé, vi a un grupo de unas diez personas, todos con parcas, ropa gruesa y gorros. Algunos tenían máscaras y se movían de manera muy sigilosa", declaró.

El hombre agregó que, en un principio, los delincuentes intentaron no hacer ruido, "pero cuando comenzaron a abrir las rejas, empezaron a meter más bulla".

"Violentaron las rejas de acceso y luego entraron a mi oficina, forzando las dos puertas. Algunos se quedaron afuera sujetando las puertas y otros vigilando. Después ingresaron y sacaron la caja fuerte", añadió.

Según la víctima, no es primera vez que ingresan a robar a la joyería. La vez anterior fue apenas en noviembre del año pasado: "Fue un asalto a mano armada. En esa oportunidad se llevaron más de la mitad de lo que tenía. Ahora estaba empezando a reinvertir y a recuperar lo perdido, y me pasa esto nuevamente".

Además de las especies sustraídas, también deberán invertir en aquello que fue destruido y que afecta a los residentes del edificio. El dueño aseguró que los delincuentes rompieron alrededor de cinco rejas en solo minutos.

"Tenemos que reparar todo lo que rompieron, las chapas del edificio, y sacar copias para todas las personas. En algunas partes se nota que utilizaron herramientas de cerrajería para intervenirlas y en otras rompieron directamente las chapas", explicó.

"Las rejas no están solamente para proteger a quienes trabajamos acá. También hay personas que viven en el edificio y que se sienten seguras con ellas. Ahora están preocupadas y asustadas porque también les puede pasar algo", concluyó el dueño.