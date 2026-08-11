Máximas de apenas 9°C: ¿Cuánto frío hará este martes en Santiago?

11 ag. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan bajas temperaturas para la Región Metropolitana para este martes 11 de agosto, con máximas que apenas llegarán a los 9°C en algunos sectores.

¿Cuánto frío hará en la Región Metropolitana?

En el sector sur de Santiago se esperan extremas de 3°C y 9°C. En San José de Maipo se registrará una mínima de 3°C y máxima de 10°C.

Para Santiago Centro, la proyección es de 4°C durante la mañana y 10°C en la tarde. Condiciones similares se anticipan en el sector poniente, con extremas de 4°C y 10°C.

En el sector norte de la capital, las temperaturas oscilarán entre 3°C y 12°C, al igual que en Colina. Más hacia el oriente, en tanto, se pronostican 4°C de mínima y una máxima de 10°C.

La Dirección Meteorológica pronosticó bajas temperaturas en Melipilla, con extremas de 2°C y 10°C. En Curacaví, el termómetro marcará 3°C y 11°C.

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