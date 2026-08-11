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Cortes de agua por hasta 15 horas: Revisa las seis comunas de la RM afectada este martes

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este martes 11 de agosto, debido a trabajos de mantención. 

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas. 

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¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes? 

La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

Aguas Andinas

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

San Bernardo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

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Aguas Andinas

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