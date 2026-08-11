Cortes de agua por hasta 15 horas: Revisa las seis comunas de la RM afectada este martes

11 ag. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este martes 11 de agosto, debido a trabajos de mantención.

A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?

La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

Aguas Andinas

La Reina: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto

Aguas Andinas

San Bernardo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas

Aguas Andinas

Todo sobre corte de agua