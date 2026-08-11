Cortes de agua por hasta 15 horas: Revisa las seis comunas de la RM afectada este martes
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Aguas Andinas programó cortes de agua para sectores de seis comunas de la Región Metropolitana durante este martes 11 de agosto, debido a trabajos de mantención.
A través de su sitio web, la compañía especificó los perímetros afectados por la suspensión en el suministro, el cual podría extenderse por hasta 15 horas.
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua este martes?
La Pintana: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
La Reina: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto
Peñalolén: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto
Renca: Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del miércoles 12 de agosto
San Bernardo: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
Peñaflor: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas
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