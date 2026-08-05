Hasta 10 horas sin servicio: Las 2 comunas con cortes de agua programados para este miércoles en la RM

05 ag. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aguas Andinas informó en sus canales oficiales que dos comunas tendrán corte de agua este miércoles 5 de agosto en la Región Metropolitana debido a trabajos de mantención en la red.

Según lo informado por la compañía, las interrupciones podrían extenderse hasta por 10 horas en los sectores más afectados. Este periodo es un estimado, por lo que se aconseja estar atento a las cuentas oficiales de la empresa ante cualquier actualización.

Las comunas con cortes de agua este miércoles

A continuación, revisa el detalle de los sectores afectados para este miércoles 5 de agosto:

La Granja: Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas.

Sector 1: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Sector 2: Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas.

Sector 3: Desde las 15:00 horas del miércoles hasta las 01:00 horas del jueves 6 de agosto.

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