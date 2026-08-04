Incendio en empresa de Quilicura: Delegado Presidencial informa desvíos en la Ruta 5 y descarta por ahora suspensión de clases

04 ag. 2026 - 23:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una compleja emergencia se mantiene activa en la comuna de Quilicura tras registrarse un incendio de gran envergadura en la empresa Panimex, ubicada en el sector de la Ruta 5 con Buenaventura. La compañía maneja diversos productos químicos e insumos de alta combustión, lo que ha generado intensas labores por parte de Bomberos para evitar que el fuego alcance estanques de almacenamiento de alcohol y zonas de frío.

El Delegado Presidencial Regional Metropolitano, Germán Codina, se desplazó al lugar de la emergencia y confirmó que no se registran personas ni voluntarios lesionados hasta el momento, aunque la magnitud del siniestro requerirá "muchas horas" de trabajo para su total control.

Por orden de Bomberos y Carabineros, se implementó el corte total del tránsito en la Ruta 5 en sentido norte a sur —con desvíos hacia la Autopista Los Libertadores y avenida San Martín— para facilitar el libre desplazamiento de los camiones con agua y unidades de emergencia. Asimismo, la autoridad llamó a los conductores a transitar con precaución y pidió a los vecinos no acercarse a mirar debido al peligro que representan las altas temperaturas y las combustiones verticales de bombonas de gas.

Historial de incendios y fiscalizaciones previas

Durante el balance en el lugar, el delegado reveló que la empresa Panimex ya cuenta con antecedentes por eventos similares:

"Consta que esta empresa habría sufrido incendios el año 2013, 2014 y 2017. De hecho, el comandante a cargo de esta emergencia también concurrió en aquellas oportunidades, por lo que conoce el recinto", detalló la autoridad regional.

Además, confirmó que la Seremi de Salud había realizado fiscalizaciones previas a la planta, dejando una serie de exigencias y medidas correctivas. Un equipo del organismo sanitario se encuentra in situ realizando el levantamiento de información para evaluar si la empresa cumplió con las instrucciones. De corroborarse irregularidades o incumplimientos, arriesgan severas sanciones administrativas y legales.

Prevención y situación de clases

Respecto a una eventual afectación a los residentes de zonas cercanas, la autoridad aconsejó mantener ventanas cerradas y colocar paños húmedos en las junturas de los hogares para prevenir el ingreso de humo tóxico.

Asimismo, descartó que por el momento exista una instrucción oficial para suspender las clases en los establecimientos de la zona, desmintiendo rumores sobre recintos específicos. La evaluación de eventuales suspensiones o ampliación de radios de evacuación quedará sujeta al monitoreo que realicen la Seremi de Salud y la Seremi de Educación durante las próximas horas.