Incendio de gran magnitud afecta a empresa química en Quilicura: Bomberos trabaja para controlar la emergencia

04 ag. 2026 - 21:49 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio de gran magnitud afecta durante la tarde de este martes a las dependencias de la empresa Panimex, ubicada en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

Debido a la intensidad de la emergencia, Bomberos declaró una tercera alarma de incendio y solicitó el apoyo de un carro aljibe para reforzar las labores de combate de las llamas.

Se desconoce las causas del incendio

El siniestro se registra en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva 8710, donde trabajan voluntarios de distintas compañías para evitar la propagación del fuego.

Panimex es una empresa dedicada a la producción y comercialización de plastificantes, anhídrido ftálico y ácido fumárico, por lo que la emergencia ha movilizado un amplio operativo de respuesta.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni las causas que habrían originado el incendio. La situación se mantiene en desarrollo, mientras Bomberos continúa trabajando para controlar la emergencia.