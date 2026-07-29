Sistema frontal con río atmosférico categoría 3 y 4: Jaime Leyton advierte por intensas lluvias que volverán a Coquimbo

29 jul. 2026 - 07:54 hrs.

¿Qué pasó?

Después de jornadas marcadas principalmente por cielos nublados y precipitaciones aisladas, un nuevo sistema frontal volverá a instalarse sobre gran parte del país. El fenómeno comenzará a ingresar este jueves por la zona centro-sur y avanzará hacia la zona central acompañado por un río atmosférico que, durante el viernes, alcanzará a Santiago y toda la región de Coquimbo.

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió sobre la intensidad de las lluvias en el Norte Chico, el cual ya sufrió serias afectaciones tras el sistema frontal de mediados de mes.

Río atmosférico categoría 3 y 4

El cambio más importante llegará desde este jueves, cuando el sistema frontal comience a afectar la zona centro-sur para luego desplazarse hacia la zona central. Según el especialista, este fenómeno llegará acompañado por un río atmosférico de categoría 4 sobre la zona centro-sur y de categoría 3 en gran parte de la zona central, condición que favorecerá nuevas precipitaciones.

En ese contexto, Leyton señaló que "es un sistema frontal muy bien organizado... Viene acompañado de un río atmosférico de categoría 4, que va a afectar la zona centro-sur del país en esa categoría, y el resto de la zona central va a afectarla en categoría 3. Pero cuando esa categoría 3 afecta a la zona centro-norte del país, es otro comportamiento porque el terreno va a recibir nuevamente precipitaciones".

El meteorólogo recalcó que "estamos con este sistema frontal que está en aproximación y que ya este jueves 30 de julio comienza a afectar la zona centro-sur del país y, posteriormente, se desplaza a la zona central y migra hasta la región de Coquimbo".

Coquimbo volverá a estar bajo las lluvias

Uno de los puntos que destacó el experto es que el sistema alcanzará a toda la región de Coquimbo.

En ese sentido, afirmó que "alcanza la zona sur de la región de Atacama, pero más débilmente. Sí va a nuevamente afectar con precipitaciones moderadas a fuertes, no es extremo como el evento anterior, pero sí nuevamente va a dejar bastante lluvia, ya no solamente en algunos sectores de la región de Coquimbo, sino que en la totalidad de la región Y eso es importante porque sabemos que ahí hay mucha afectación".

El pronóstico para Santiago

Mientras el sistema frontal avanza por el país, Santiago tendrá un jueves con bajas temperaturas durante la mañana y cielo mayormente despejado. La lluvia llegará el viernes, aunque el episodio más importante para la capital podría registrarse durante el domingo.

Respecto al detalle del pronóstico, Jaime Leyton indicó que "el jueves con escasa nubosidad, prácticamente soleado desde el amanecer, 4 y 20 grados las extremas; podría ser un día en que se sienta el frío al comienzo de la jornada. Lluvia el viernes en la capital, que podría totalizar hasta 15 milímetros. No es el evento más importante en Santiago, 6 y 12 grados de extremas".

Finalmente, precisó que "el sábado con cielos nublado, mañana fría, porque al comienzo de la jornada va a estar prácticamente con escasa nubosidad, 16 grados la máxima; y finalmente el día domingo con lluvias más importantes que podrían entrar a la categoría de moderadas, más de 20 milímetros; 8 y 14 grados las extremas".

El avance de las lluvias

Miércoles: nubosidad entre Coquimbo y La Araucanía, con lluvias débiles y ocasionales en algunos sectores.

Jueves: el sistema frontal comienza a afectar la zona centro-sur.

Viernes: las precipitaciones avanzan hacia la zona central y alcanzan toda la región de Coquimbo.

Domingo: Santiago podría registrar un nuevo episodio de lluvias, con acumulados superiores a los del viernes.

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