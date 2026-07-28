Rachas de hasta 80 km/h: Meteorología emite aviso por probables ventiscas para siete regiones del país

28 jul. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una actualización de aviso por "viento normal a moderado" que afectará a sectores de siete regiones del país. De acuerdo con el organismo oficial, el fenómeno responde a la condición sinóptica de un sistema frontal.

El evento comenzará en la mañana del jueves 30 de julio y se mantendrá hasta la noche del sábado 1 de agosto de 2026. Asimismo, la entidad advirtió sobre la probabilidad de ventisca en los sectores cordilleranos.

¿Qué regiones registrarán vientos?

Región de Coquimbo

Litoral, cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos: Rachas de hasta 50 km/h el viernes 31.

Cordillera: Rachas de hasta 80 km/h el viernes 31 y hasta 70 km/h el sábado 1.

Región de Valparaíso

Litoral: Rachas de hasta 60 km/h el viernes 31.

Cordillera de la Costa, precordillera y valles precordilleranos : Rachas de hasta 50 km/h el viernes 31.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el viernes 31 y hasta 60 km/h el sábado 1.

Región Metropolitana

Cordillera de la Costa, valle y precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el viernes 31.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el viernes 31 y hasta 60 km/h el sábado 1.

Región de O'Higgins

Litoral: Rachas de hasta 60 km/h el jueves 30 y viernes 31.

Cordillera de la Costa, valle y precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el viernes 31.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el viernes 31 y hasta 60 km/h el sábado 1.

Región del Maule

Litoral: Rachas de hasta 60 km/h el jueves 30 y viernes 31.

Cordillera de la Costa: Rachas de hasta 60 km/h el jueves 30 y hasta 50 km/h el viernes 31.

Valle y precordillera: Rachas de hasta 50 km/h el jueves 30 y viernes 31.

Cordillera: Rachas de hasta 60 km/h entre el jueves 30 y el sábado 1.

Región de Ñuble

Litoral y valle: Rachas de hasta 50 km/h el viernes 31.

Cordillera de la Costa: Rachas de hasta 60 km/h el viernes 31.

Precordillera: Rachas de hasta 60 km/h el jueves 30 y de hasta 50 km/h el viernes 31 y sábado 01.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el jueves 30 y viernes 31, y hasta 60 km/h el sábado 01.

Región del Biobío

Litoral, cordillera de la Costa y valle: Rachas de hasta 60 km/h el viernes 31.

Precordillera: Rachas de hasta 60 km/h el jueves 30 y viernes 31, y hasta 50 km/h el sábado 01.

Cordillera: Rachas de hasta 70 km/h el jueves 30 y viernes 31, y hasta 60 km/h el sábado 01.

¿Qué significa un aviso meteorológico?

Desde la Dirección Meteorológica de Chile recuerdan que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

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