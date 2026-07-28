Alvarado tras más de 30 salidas de autoridades de Gobierno: "Lo importante es reaccionar a tiempo cuando hay conductas indebidas"

28 jul. 2026 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

Las recientes renuncias del Gobierno instalaron el tema en el debate político, luego de que en 139 días de gestión hayan salido más de 30 autoridades de la administración.

Entre las últimas salidas se encuentran el seremi de Vivienda del Maule, Patricio Ponce; y el seremi del Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas.

Ante los cuestionamientos, el Ejecutivo defendió su actuar y sostuvo que continuará removiendo de sus cargos a quienes incurran en conductas incompatibles con la función pública: "Lo importante es reaccionar a tiempo cuando las conductas son indebidas; da lo mismo que sean 20, sean 25 o sean 30", sostuvo el biministro Claudio Alvarado.

Gobierno defiende su actuar frente a las críticas

En representación del Gobierno, Alvarado descartó que la alta rotación refleje problemas en los nombramientos y afirmó que "lo importante es reaccionar a tiempo cuando las conductas son indebidas; da lo mismo que sean 20, sean 25 o sean 30" los personeros que dejan su cargo.

La seguidilla de salidas también generó reacciones en el oficialismo y la oposición. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló reciéntememente que la cifra "no es una buena señal".

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno ha actuado correctamente al apartar a quienes enfrentan cuestionamientos o no cumplen con las exigencias del cargo.

Una postura distinta expresó el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, quien llamó a "desdramatizar" la situación y afirmó que lo relevante es que el Ejecutivo ha reaccionado con rapidez cuando una autoridad deja de cumplir los requisitos para ejercer el cargo.

Desde el Partido de la Gente cuestionaron esa explicación: La diputada Tamara Ramírez aseguró que la cantidad de salidas contradice las promesas del Ejecutivo: "El propio Gobierno se presentó ante los chilenos preparado para asumir desde el primer día; sin embargo, cuando ya suman 28 salidas de seremi, lo que vemos es exactamente lo contrario".