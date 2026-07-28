Quedan pocos días para postular al Subsidio de Arriendo: Fundación permite encontrar la casa adecuada para usarlo

28 jul. 2026 - 17:36 hrs.

A pocos días del cierre de las postulaciones al Subsidio de Arriendo Regular, la Fundación Alcanzable hizo un llamado a las familias que cumplen con los requisitos a no dejar pasar esta oportunidad. Además de ayudar a cubrir parte del arriendo mensual, la organización destacó que el beneficio puede transformarse en el primer paso hacia la casa propia.

Desde la fundación explicaron que, una vez adjudicado el subsidio, muchas familias enfrentan una dificultad inesperada: encontrar una vivienda que cumpla con las condiciones exigidas por el programa.

Para apoyar ese proceso, la organización ofrece un modelo de intermediación de viviendas y acompañamiento social que facilita el uso efectivo del beneficio.

Fundación ayuda a encontrar una vivienda para usar el subsidio

La directora ejecutiva de Fundación Alcanzable, Pía Mora, destacó que el Subsidio de Arriendo Regular tiene un impacto que va más allá del pago mensual del alquiler.

"El Subsidio de Arriendo Regular es mucho más que una ayuda para pagar el arriendo. Para muchas familias jóvenes representa la posibilidad de independizarse, acceder a una vivienda adecuada y comenzar el camino hacia la casa propia. Es una política pública que entrega estabilidad y abre nuevas oportunidades para el futuro", afirmó.

Además, recordó que utilizar este beneficio fortalece la capacidad de ahorro y entrega un puntaje y un subsidio adicional para quienes posteriormente postulen al subsidio DS1 para adquirir una vivienda.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio de Arriendo?

Para acceder al beneficio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más .

. Contar con cédula de identidad vigente .

. Pertenecer hasta el 70% del Registro Social de Hogares .

. Acreditar el ahorro mínimo exigido .

. Contar con un núcleo familiar , salvo las excepciones establecidas por el Minvu.

, salvo las excepciones establecidas por el Minvu. Cumplir con los requisitos de ingresos formales del programa.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 7 de agosto y deben realizarse a través del sitio web oficial del Minvu (en este enlace).