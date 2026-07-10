Subsidio Eléctrico: Estas son las familias que recibirán el descuento más alto en la cuenta de la luz

10 jul. 2026 - 15:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio temporal implementado por el Gobierno para apoyar a las familias más vulnerables del país durante 2024, 2025 y 2026. El aporte consiste en un descuento aplicado directamente a las cuentas de electricidad de los hogares beneficiados.

La ayuda está dirigida a clientes residenciales con tarifa regulada de las empresas y cooperativas eléctricas que operan en Chile.

Eso sí, el monto que recibe cada familia depende de la cantidad de personas que integran el hogar, según la información registrada en el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Qué familias reciben el monto más alto?

En esta convocatoria, los valores definidos para el beneficio son los siguientes:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $32.224.

De esta manera, las familias compuestas por cuatro o más integrantes son las que acceden al monto más alto del Subsidio Eléctrico, equivalente a $32.224.

El beneficio tiene carácter semestral y será distribuido en seis cuotas mensuales, las que comenzarán a verse reflejadas en las boletas de electricidad desde septiembre de 2026, de acuerdo con el ciclo de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cómo postular al Subsidio Eléctrico?

La postulación al Subsidio Eléctrico solo está disponible durante los períodos de convocatoria definidos por las autoridades.

Quienes cumplan con los requisitos podrán realizar el trámite a través del sitio web del Ministerio de Energía (en este enlace).

También existe la posibilidad de solicitar el beneficio mediante los canales de atención presencial y telefónica de ChileAtiende, además de la Ventanilla Única Social (desde aquí).

En caso de optar por la postulación en línea, será necesario ingresar con la ClaveÚnica y completar los datos solicitados para enviar la solicitud.

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