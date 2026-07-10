Fuero laboral por negociación colectiva: ¿Hasta cuándo protege a los trabajadores?

10 jul. 2026 - 13:00 hrs.

Cuando un grupo de trabajadores participa en una negociación colectiva con la empresa, la ley les otorga una protección especial conocida como fuero laboral, que impide que el empleador pueda poner término a sus contratos sin autorización judicial, salvo en casos específicos establecidos por la normativa.

Sin embargo, este beneficio no dura de manera indefinida, ya que el Código del Trabajo establece con precisión desde cuándo comienza y hasta qué momento se mantiene vigente.

¿Hasta cuándo dura el fuero laboral por negociación colectiva?

De acuerdo con la Dirección del Trabajo, el fuero laboral por negociación colectiva comienza 10 días antes de la presentación del proyecto de contrato colectivo.

La protección se mantiene hasta 30 días después de la firma del contrato colectivo o, si el proceso termina mediante arbitraje, hasta 30 días después de que las partes sean notificadas del fallo arbitral.

Además, la Dirección del Trabajo precisa que este plazo se cuenta por días completos, por lo que el fuero finaliza a la medianoche del trigésimo día posterior a la suscripción del contrato colectivo o de la notificación del fallo arbitral.

¿Qué ocurre si la negociación se extiende?

Si empleador y trabajadores acuerdan prorrogar la vigencia del contrato colectivo para continuar negociando, el fuero laboral se mantiene vigente durante todo ese periodo.

Esto se debe a que, mientras no se firme el nuevo contrato colectivo o no exista un fallo arbitral que ponga término al proceso, la negociación colectiva continúa legalmente y, con ello, también la protección que entrega el fuero.

¿Protege a trabajadores con contrato a plazo fijo?

Sí, aunque con una diferencia importante. La Dirección del Trabajo señala que los trabajadores con contrato a plazo fijo también gozan de fuero por negociación colectiva desde los 10 días previos a la presentación del proyecto.

Sin embargo, si el contrato vence antes de que se cumplan los 30 días posteriores a la firma del instrumento colectivo, el empleador no necesita solicitar el desafuero, ya que la relación laboral termina en la fecha pactada originalmente.

¿Puede un trabajador con contrato indefinido ser despedido?

En el caso de los trabajadores con contrato indefinido, el empleador no puede despedirlos mientras dure el fuero laboral sin una autorización previa de un tribunal.

La ley solo permite esa autorización cuando exista alguna de las causales contempladas en el Código del Trabajo o cuando haya concluido el trabajo o servicio que dio origen al contrato.

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