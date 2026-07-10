Gran operativo internacional en puerto de San Antonio: Se incautaron mercancías por más de 10 millones de dólares

10 jul. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

En un hito para la seguridad fronteriza y la lucha contra el comercio ilícito, un masivo operativo internacional multisectorial logró detectar y decomisar mercancías falsificadas, contrabandeadas y sustancias controladas avaluadas en más de US$10,4 millones en el puerto de San Antonio.

El éxito de la misión es el resultado directo de la primera Operación Conosur y Región Andina, una estrategia conjunta desplegada de manera coordinada entre Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. El esfuerzo multilateral contó con el liderazgo y la coordinación técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Coordinación interagencial en Chile

A nivel local, el epicentro de las fiscalizaciones se situó en el principal terminal portuario del país. La Aduana de San Antonio lideró la iniciativa en el territorio nacional, articulando un meticuloso trabajo de inteligencia y fiscalización con actores clave de la seguridad y la justicia chilena:

Fiscalía Regional de Valparaíso.

Policía de Investigaciones (PDI).

Carabineros de Chile.

Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DGTM).

Equipos especializados de la UNODC.

Este frente unido permitió maximizar las capacidades operativas, combinando tecnología de escaneo, análisis de riesgo de datos y peritajes en terreno.

Cifras e impacto del operativo

Durante los dos meses de controles intensivos y coordinados, las policías y los servicios de aduana lograron registrar un total de 181 procedimientos positivos. El desglose de los cargamentos interceptados da cuenta de la magnitud del fraude y los riesgos sanitarios y de seguridad que se lograron neutralizar:

Precursores químicos : Se decomisaron 56 toneladas de estas sustancias. Su interceptación es crucial, ya que suelen ser desviadas por organizaciones criminales para la elaboración ilícita de drogas.

: Se decomisaron 56 toneladas de estas sustancias. Su interceptación es crucial, ya que suelen ser desviadas por organizaciones criminales para la elaboración ilícita de drogas. Perfumes y cosméticos : Se incautaron más de 276 mil unidades de productos falsificados, los cuales representan un serio peligro para la salud pública al no contar con regulaciones ni certificaciones sanitarias.

: Se incautaron más de 276 mil unidades de productos falsificados, los cuales representan un serio peligro para la salud pública al no contar con regulaciones ni certificaciones sanitarias. Productos tecnológicos: Se detectaron más de 553 mil artículos electrónicos de contrabando, una cifra masiva que impacta directamente al comercio legal y evade la propiedad intelectual.

La incautación de 56 toneladas de precursores químicos representa uno de los golpes más significativos del último tiempo, ya que estas sustancias son desviadas frecuentemente por organizaciones criminales para elaborar drogas sintéticas y de alta pureza.

Por otra parte, la enorme cantidad de cosméticos y tecnología falsificada no solo golpea la propiedad intelectual, sino que pone en riesgo la salud de los consumidores al no contar con certificaciones sanitarias ni de seguridad eléctrica.

Las autoridades aduaneras y policiales reafirmaron su compromiso de seguir replicando estos modelos de control integrado, para cerrar el paso a las bandas criminales que intentan utilizar los nodos logísticos marítimos de Sudamérica para el lavado de activos y el contrabando a gran escala.

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