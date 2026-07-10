Asignación Familiar: ¿Quiénes reciben los montos más altos del beneficio?

10 jul. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Asignación Familiar es uno de los aportes económicos estatales más importantes para los trabajadores y pensionados del país. Al tratarse de un beneficio que se paga por cada carga acreditada, muchos se preguntan cuáles son los requisitos para acceder a los tramos que entregan más dinero mes a mes.

Tras las últimas actualizaciones del Instituto de Previsión Social (IPS), los valores se reajustaron, fijando un nuevo tope máximo por carga y estableciendo condiciones especiales que permiten, incluso, duplicar el dinero recibido.

¿Quiénes obtienen los montos más altos de la Asignación Familiar?

El sistema de reparto divide el beneficio en tres tramos de ingresos. Según esta lógica, quienes reciben el monto más alto ($22.601 por carga) son los trabajadores o pensionados con un sueldo bruto que no supere los $649.039.

Sin embargo, existe una excepción legal que entrega un monto aún mayor: si la carga familiar acreditada presenta alguna invalidez, el beneficiario recibe el doble del dinero, independiente del tramo. En ese caso, el monto máximo llega a $45.202 por ese causante.

La tabla de montos y tramos actualizada

Para este periodo, los valores oficiales según los ingresos mensuales del beneficiario son los siguientes:

Monto de $22.601 : para ingresos de hasta $649.039.

: para ingresos de hasta $649.039. Monto de $13.870 : Para ingresos desde $649.040 hasta $947.990.

: Para ingresos desde $649.040 hasta $947.990. Monto de $4.382: para ingresos desde $947.991 hasta $1.478.539.

¿Qué personas pueden ser acreditadas como cargas?

Para cobrar estos montos, el trabajador dependiente, independiente o pensionado debe registrar formalmente a sus cargas familiares (o causantes). Entre ellos se encuentran:

Cónyuges (incluidas las embarazadas, lo que activa la Asignación Maternal).

(incluidas las embarazadas, lo que activa la Asignación Maternal). Convivientes civiles (mediante Acuerdo de Unión Civil).

(mediante Acuerdo de Unión Civil). Hijos, hijas, hijastros e hijastras hasta los 18 años (o hasta los 24 si son estudiantes solteros).

(o hasta los 24 si son estudiantes solteros). Padres, madres, abuelos o abuelas mayores de 65 años (o de cualquier edad si son inválidos).

(o de cualquier edad si son inválidos). Nietos, nietas, bisnietos o bisnietas.

¿Cómo y cuándo se realiza el pago?

La modalidad de pago depende directamente de la situación laboral del beneficiario: