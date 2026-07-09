Beneficios para embarazadas en Chile: Qué bonos y subsidios puedes pedir y cómo solicitarlos

09 jul. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El periodo de gestación trae consigo muchos cambios y, al mismo tiempo, una serie de gastos importantes para las familias. Por lo mismo, el Estado chileno cuenta con una red de apoyo económico y laboral diseñada especialmente para proteger a las mujeres durante el embarazo y los primeros meses de vida del bebé.

Ya seas trabajadora dependiente, independiente o dueña de casa, existen distintas ayudas a las que puedes acceder de forma gratuita. A continuación, dejamos un listado con los principales aportes y derechos que corresponden a las mujeres embarazadas.

¿Qué beneficios tienen las mujeres embarazadas?

El apoyo económico: Asignación Maternal y SUF Maternal

El primer gran beneficio financiero al que puedes postular depende directamente de tu situación laboral actual. El sistema divide este apoyo en dos grandes grupos para asegurar que ninguna mujer se quede sin cobertura:

Si trabajas (o eres carga de tu pareja) : Tienes derecho a la Asignación Maternal. Este dinero mensual varía entre los $4.119 y los $21.243, dependiendo exclusivamente del nivel de ingresos que registres (o los de tu cónyuge).

: Tienes derecho a la Asignación Maternal. Este dinero mensual varía entre los $4.119 y los $21.243, dependiendo exclusivamente del nivel de ingresos que registres (o los de tu cónyuge). Si eres dueña de casa: Si no cotizas en AFP ni en salud (Fonasa o Isapre), puedes solicitar el Subsidio Familiar (SUF) Maternal. Este aporte está pensado para las personas de menores ingresos.

Descanso garantizado: Licencias pre- y postnatal

La legislación chilena protege tu salud y la de tu bebé asegurando períodos de descanso pagados a través del Subsidio Maternal, el cual reemplaza tu sueldo mensual mientras no estás trabajando.

Los descansos legales se dividen en tres etapas clave:

Prenatal : Comienza seis semanas antes de la fecha probable de parto. Si tienes alguna enfermedad provocada por el embarazo o el bebé se atrasa en nacer, este permiso se puede extender.

: Comienza seis semanas antes de la fecha probable de parto. Si tienes alguna enfermedad provocada por el embarazo o el bebé se atrasa en nacer, este permiso se puede extender. Postnatal : Son 12 semanas obligatorias e irrenunciables que parten justo el día del nacimiento del bebé. Este tiempo puede aumentar si el parto es múltiple o si el lactante es prematuro.

: Son 12 semanas obligatorias e irrenunciables que parten justo el día del nacimiento del bebé. Este tiempo puede aumentar si el parto es múltiple o si el lactante es prematuro. Postnatal Parental: Al terminar el postnatal anterior, puedes elegir entre dos opciones. La primera es tomar 12 semanas extra a jornada completa recibiendo el 100 % de tu subsidio, o bien, optar por 18 semanas trabajando a media jornada y recibiendo el 50 % del dinero.

Fuero laboral: Protección contra el despido

El fuero maternal es un derecho automático que te protege legalmente desde el primer día de tu embarazo. Gracias a esto, tu empleador no puede despedirte bajo ninguna circunstancia, a menos que un Tribunal Laboral lo autorice.

Esta protección dura todo el embarazo y se extiende hasta que tu hijo o hija cumpla un año y 84 días de vida. En caso de que tengas licencias médicas prolongadas después del parto, este beneficio de estabilidad laboral podría alargarse aún más.

Permiso por enfermedad grave del hijo menor de un año

Si tu bebé se enferma de gravedad antes de cumplir su primer año de vida, tienes derecho a una licencia médica especial para cuidarlo en el hogar. La enfermedad debe ser acreditada por el pediatra o médico tratante.

Si ambos padres trabajan, la madre puede decidir cuál de los dos tomará este permiso para acompañar al niño. Quien lo tome recibirá el subsidio que reemplaza su sueldo.

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