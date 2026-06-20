Bono de protección: Este es el monto que recibirás los primeros seis meses

20 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono de Protección es un beneficio al que pueden acceder aquellas madres que son jefas de hogar y que son usuarias del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, programa que ayuda a las personas de escasos recursos.

Al ser un beneficio automático, no es necesario postular al Bono de Protección, por lo que se asigna el monto a las mujeres que cumplen los requisitos.

¿Cuál es el monto que se recibe los primeros seis meses?

El valor de esta ayuda económica irá variando con el paso de los meses. Inicialmente, el Bono de Protección entrega $24.523 durante los primeros seis meses, mientras que desde el mes siete los pagos quedan distribuidos de la siguiente manera:

Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 .

. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 .

. Desde el mes 19 al 24: $22.007 (el valor corresponde al monto SUF).

El pago del Bono de Protección se realiza a través de la Cuenta RUT de BancoEstado, pero quienes lo deseen pueden pedir cambiar la forma de pago.

Las personas que reciban el beneficio y no lo cobren durante los primeros seis meses desde su pago, lo perderán, ya que el sistema interpreta que renuncian al beneficio.

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