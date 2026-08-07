Exarquero de La Roja Nelson Tapia quedó con lesiones graves tras accidente vehicular: Conducía en estado de ebriedad
¿Qué pasó?
El exarquero de la selección chilena Nelson Tapia Ríos fue detenido luego de protagonizar un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur, en la región del Maule, hecho que ocurrió en la madrugada de este viernes.
De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 332 de la Ruta 5 Sur, donde el exfutbolista perdió el control del vehículo que conducía y terminó volcando.
Tras el accidente, se le practicó un alcotest, el que arrojó 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que corresponde a estado de ebriedad.Ir a la siguiente nota
Además, sufrió lesiones de carácter grave, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.
Desde Carabineros precisaron que no hubo otras personas involucradas en el accidente y que, posteriormente, Nelson Tapia quedó en libertad.
Por último, se informó que la Fiscalía determinó que el exfutbolista quedara apercibido, es decir, solo recibió una advertencia o amonestación formal.
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