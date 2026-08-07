"Estabas jugando a doble bando": Nicolás Solabarrieta revive dolorosa traición y enfrenta a Guarén en Volverías con tu ex? 2

07 ag. 2026 - 08:26 hrs.

Un capítulo marcado por las confesiones y los conflictos se vivió en Volverías con tu ex? 2. Los participantes del reality de Mega recordaron sus castings y abordaron diferentes episodios de sus relaciones amorosas, dejando al descubierto situaciones que hasta ahora no habían sido relatadas en profundidad.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Nicolás Solabarrieta, quien volvió a referirse al término de su relación con Valentina Torres, más conocida como Guarén. El participante apuntó especialmente a lo ocurrido posteriormente con Miguel, a quien acusó de haberse acercado a él mientras paralelamente comenzaba a relacionarse con su expareja.

“Fue muy doloroso porque esta persona me buscó una amistad y después me traicionó. Me invitó a comer, compartimos par de veces juntos y después me enteré por terceros de la situación”, comenzó relatando Nicolás.

Las dudas de Solabarrieta

El hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara explicó que su molestia no estaba relacionada únicamente con Miguel, sino también con la actitud que habría tenido Guarén. “Él no me debía nada, el respeto fue más por parte de ella, hay mil personas en el mundo, ¿por qué tuviste que ir ahí?”, cuestionó.

Nicolás profundizó en cómo habría comenzado su vínculo con Miguel luego de terminar con Valentina. Según contó, fue el propio Miguel quien comenzó a escribirle para juntarse, justo cuando habían pasado pocas semanas desde el quiebre de la pareja.

“La primera vez que salimos a comer yo había terminado hace como dos semanas con la Valentina y no estaba bien”, recordó. En ese encuentro, Miguel incluso le habría preguntado por Guarén, debido a que ambos habían participado anteriormente en una campaña.

Sin embargo, semanas después Solabarrieta se enteró de que Miguel y su expareja se estaban viendo. “Él mientras la veía a ella, me seguía escribiendo por detrás para que nos juntáramos, no lo puedo entender”, aseguró. Guarén, en tanto, afirmó que desconocía el contacto entre ambos hombres.

"Me metí al computador"

La situación continuó generando molestia en Nicolás después de la actividad. En una conversación con Austin, reconoció que llegó a revisar el computador y WhatsApp Web de Guarén cuando ambos habían retomado el contacto, debido a las dudas que mantenía sobre lo ocurrido.

“Me metí al computador, revisé y me di cuenta de todo lo que me estaba escondiendo”, confesó. Luis Mateucci también intervino en la discusión y cuestionó la actitud de Guarén: “Siempre quiere quedar bien, limpia de todo pecado, y tiene pecado también”.

Finalmente, Nicolás decidió enfrentar directamente a Valentina y la acusó de no contar, desde su perspectiva, la historia completa. “Siento que cuando sale el tema siempre tratas de quedar bien y no cuentas las cosas como realmente fue. Tú sabes que yo te fui descubriendo la mentira de a poco”, le reclamó.

La conversación aumentó de intensidad cuando Solabarrieta aseguró que mientras ambos seguían en contacto, Guarén también conversaba con Miguel. “Estabas jugando a doble bando. Tienes cero autocrítica”, lanzó el participante.

Nicolás cerró su descargo insistiendo en que fue descubriendo progresivamente lo ocurrido. “Primero que no había pasado nada, después un piquito, después un beso, después que te quedaste a dormir allá. No me contaste todo, te lo descubrí yo”, sentenció, dejando instalada una nueva tensión entre ambos dentro de Volverías con tu ex? 2.

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