"Haga Pipi, por favor": La desconocida historia de la icónica canción infantil de Cachureos

06 ag. 2026 - 18:53 hrs.

Cachureos marcó una época en los años 80 y 90. El programa conducido por Marcelo Hernández estaba dirigido a un público familiar e infantil y no solo destacó por sus personajes, sino también por sus icónicas canciones.

Una de ellas es "Haga Pipi", cuya letra decía "haga pi, pi, pi, haga pipi, por favor. Haga pi, pi, pi, antes de irse a dormir".

Durante esta semana, un influencer británico llamado Alex (@alexelpelirrojo_ig en Instagram) reveló la historia que tiene el tema musical, afirmando que la versión que conocemos no es la original (pincha aquí para ver el video).

La desconocida historia de la canción de Cachureos

El influencer destacó que la obra está inspirada en una canción británica muy conocida llamada "Agadoo" de la banda Black Lace, que fue elegida como la "peor canción pop de todos los tiempos".

"Felicidades, Chile, tomaron una de nuestras peores canciones y la convirtieron en una canción infantil icónica", manifestó.

El influencer británico explicando la historia de la canción / Instagram

Pero Alex no se detuvo allí. En un comentario explicó que el origen de este tema musical es aún más antiguo y tiene que ver con otros países.

"Aunque la versión británica es la más famosa (y probablemente la que inspiró a Cachureos), la canción en realidad tiene orígenes en Francia y Marruecos. ¿Los británicos apropiándose de cosas? ¡No puede ser!", añadió.

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